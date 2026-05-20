«Политкухня»: новая элита страны

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Вместе с руководителями региональных отделений партий и Избирательной комиссии Псковской области, потенциальными кандидатами и экспертами мы знакомим читателей и радиослушателей с ходом подготовки к центральному политическому событию этого года — выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Одной из особенностей парламентской кампании-2026 станет участие в ней большого количества ветеранов специальной военной операции. Напомним, ранее президент России Владимир Путин неоднократно называл бойцов СВО новой элитой страны, ее золотым фондом и заявлял, что они должны приходить в органы государственной власти, местного самоуправления, политические и общественные объединения. По поручению президента в России были запущены федеральная кадровая программа «Время героев» и ее аналоги на региональном уровне. В нашей области ветераны боевых действий участвуют в программе «Герои земли Псковской». Они проходят обучение под руководством опытных наставников, знакомятся с работой органов власти, делают первые шаги в политике и общественной деятельности. Многие из них весной были выдвинуты на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

Участие в избирательной кампании многочисленного отряда ветеранов СВО — новая страница в псковской региональной политике. Поэтому Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM решили посвятить очередную программу в рамках проекта «Политкухня» этому важному явлению. Разумеется, мы не могли пригласить в студию всех участников спецоперации, планирующих пойти на выборы-2026. Во-первых, кто-то из бойцов в настоящее время находится на фронте. Во-вторых, с учетом того, что ветераны боевых действий наверняка войдут в список многих партий, их количество на выборах в Псковской области может составить многие десятки человек.

Сегодня, 20 мая, гостями студии радио ПЛН FM станут трое участников СВО и кадровой программы «Герои земли Псковской», выдвинутые на предварительное голосование «Единой России»:

Михаил Каратыш, гвардии подполковник запаса, помощник губернатора Псковской области, участник предварительного голосования по округу №9;

Андрей Ключко, муниципальный депутат, сотрудник регионального отделения центра «Воин», участник предварительного голосования по округу №7;

Николай Алексеев, ветеран боевых действий, участник предварительного голосования в региональной группе №10.

Участники программы «Политкухня» ответят на вопросы политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко и расскажут о том, какой опыт они получили в рамках проекта «Герои земли Псковской», чему научились у опытных наставников, почему решили пойти на выборы и какие цели ставят перед собой в политике.