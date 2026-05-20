Минимум пятая часть думской фракции «Единой России» может смениться.

Для участия в отборе на место кандидатов от «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму заявления подали 5200 человек (конкурс на место – 11,6), заявил журналистам секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Из потенциальных депутатов участников спецоперации – 630 человек.

При этом пошли на праймериз не все действующие депутаты, отметил он. Во фракции 311 человек, а заявки на отбор подали 239, отметил Якушев. То есть обновление будет минимум 25%, отметил он.

Выдвижение на праймериз показывает, что ротация думской фракции ЕР будет очень значительной, согласен политолог Ростислав Туровский. По его словам, само по себе это не сенсация, поскольку фракция обновляется на каждых выборах – таковы принципы работы партии. «Однако в этот раз впечатляет не столько число выбывающих депутатов, сколько их статус», – отметил политолог.

Среди тех, кто не пошел на думские праймериз, например, главы комитетов по обороне и энергетике Андрей Картаполов и Николай Шульгинов соответственно, первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, получившая известность как автор нереализованной инициативы по введению в России налога на бездетность, первый зампред комитета по международным делам, внук экс-премьера СССР Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.

Также не участвуют в праймериз Елена Вторыгина (зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства), зампреды комитета по защите конкуренции Антон Гетта и Алексей Ситников, Ильдар Гильмутдинов (первый зампред комитета по делам национальностей), зампреды комитета по транспорту Виктор Дерябкин и Анатолий Лесун, Александр Мажуга (первый зампред комитета по науке и высшему образованию), Наталья Назарова (зампред комитета по энергетике), Николай Николаев (зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям), Оксана Фадина (зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению), Екатерина Харченко (зампред комитета по науке и высшему образованию) и Антон Шипулин (зампред комитета по физической культуре и спорту).

При этом Картаполов, например, заявил «Ведомостям», что планирует участвовать в выборах.

Устав ЕР допускает выдвижение кандидатов в депутаты, минуя стадию праймериз. Финальное решение принимает съезд. А в руководстве партии отмечают, что даже в случае победы на праймериз партия будет мониторить социологические показатели одномандатников – и при необходимости их заменять.

Часть депутатов подали документы на праймериз для участия в кампаниях регионального и муниципального уровней. Например, чемпион мира 2017 года по биатлону Шипулин, представляющий в восьмом созыве Думы Свердловскую область, решил участвовать в выборах депутатов заксобрания этого региона. Депутат от Костромской области Ситников заявился на праймериз по отбору кандидатов в депутаты гордумы. Депутаты от Омской и Курской областей Фадина и Харченко соответственно будут участвовать в выборах в заксобрания своих регионов.

По мнению Туровского, на параметры ротации влияют как продвижение участников специальной военной операции, так и большие перемены в регионах – особенно губернаторские замены в межвыборный период. «Отсев статусных персон – это показатель изменившегося расклада и приоритетов в федеральных элитах, что в том числе обещает замены глав ряда комитетов», – заключил Туровский.

Политолог Константин Калачев счел неожиданным неучастие Никонова в праймериз, а остальные фамилии тех, кто не подавал документы, по его мнению, «в целом предсказуемые». «Незаявившихся на праймериз депутатов Госдумы заменят участники спецоперации. Что касается бывших депутатов, часть из них, вероятно, получила другие предложения. Кто-то вернется в бизнес, как Красноштанов (его семья занимается строительством. – ред.)», – сказал эксперт. Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко сказал, что увидел среди не участвующих на праймериз «много представителей региональных бизнес-групп» – Викторию Николаеву, Антона Красноштанова, Олега Колесникова и др.

Напомним, на предварительное голосование по отбору кандидатов в Государственную Думу в Псковской области зарегистрировано 16 претендентов. Кандидаты выдвинуты как по одномандатным округам (7 человек), так и по партийному списку (9 человек).