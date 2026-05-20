Михаил Каратыш: На форуме «Есть результат!» не было второстепенных вопросов

Ни один из вопросов, которые поднимались в рамках форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», не был второстепенным, по каждому шло обсуждение. Об этом в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил участник кадровой программы «Герои земли Псковской», помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш.
Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.