Михаил Каратыш: На форуме «Есть результат!» не было второстепенных вопросов

Ни один из вопросов, которые поднимались в рамках форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», не был второстепенным, по каждому шло обсуждение. Об этом в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил участник кадровой программы «Герои земли Псковской», помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш.

«Есть системные вопросы, есть точечные. Но, честно скажу, нет вопросов, которые были бы второстепенными. Любую проблему необходимо решать. На форуме "Единой России" "Есть результат!" этим и занимались. Мы знаем, что есть народная программа, в которую вносятся предложения. Я столкнулся с тем, что и там, и там – задача одна: решать вопросы наших граждан, находить ответы, вносить предложения, например, в существующие проекты. Что-то конкретное выделить не получится, были охвачены практически все сферы нашей жизни. Потому что если человек к тебе обращается, значит, это его боль, значит, он просит помощи», – сказал Михаил Каратыш.

Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.