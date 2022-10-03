Политика

Пять депутатских фракций зарегистрировали в Псковской городской Думе

Депутатские фракции зарегистрировали на заседании Псковской городской Думы седьмого созыва. Об этом с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В новом созыве зарегистрировали фракции пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Партия пенсионеров», ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Ранее сообщалось, что руководителем фракции «Единой России» в Псковской городской Думе седьмого созыва станет председатель гордумы Александр Гончаренко.

Напомним, по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия»:

Округ №1 - Юрий Бурлин (44,78%);

Округ №2 - Алеся Михачева (44,75%);

Округ №3 - Иван Мешков (48,77%);

Округ №4 - Сергей Гаврилов (53,34%);

Округ №5 - Наталья Мельникова (47,68%);

Округ №6 - Евгений Васильев (44,13%);

Округ №7 - Ольга Федорова (58,17%);

Округ №8 - Наталья Юрченко (53,03%);

Округ №9 - Юлия Пожидаева (48,03%);

Округ №10 - Любовь Николаева (51,81%);

Округ №11 - Константин Болотин (55,76%);

Округ №12 - Григорий Стороненков (73,71%);

Округ №13 - Галина Неваленная (48,26%);

Округ №14 - Дмитрий Барабанов (63,83%);

Округ №15 - Денис Иванов (51,60%).

Кроме того, четыре депутата от партии «Единая Россия» вошли в состав Псковской городской Думы по партийному списку:

Марина Борисенкова (ЕР); Владимир Воробьев (ЕР); Александр Гончаренко (ЕР); Алексей Форш (ЕР).

. Также в городской парламент по партийным спискам избраны:

Александр Баев (КПРФ); Михаил Иванов (Партия пенсионеров); Сергей Литвиненко (ЛДПР); Татьяна Пасман (Яблоко); Борис Прилипкин (КПРФ); Виталий Федоров (СР).

Напомним, по предварительным результатам голосования список партии «Единая Россия» набрал 51,33%, КПРФ - 14,52%, «Яблоко» - 9,04%, «Партия пенсионеров» - 8,14%, ЛДПР - 7,62%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 7,61%.

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Выборы в Псковскую городскую Думу прошли 9-11 сентября.