Пять депутатских фракций зарегистрировали в Псковской городской Думе

Депутатские фракции зарегистрировали на заседании Псковской городской Думы седьмого созыва. Об этом с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В новом созыве зарегистрировали фракции пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Партия пенсионеров», ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Ранее сообщалось, что руководителем фракции «Единой России» в Псковской городской Думе седьмого созыва станет председатель гордумы Александр Гончаренко.
Напомним, по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия»:
Кроме того, четыре депутата от партии «Единая Россия» вошли в состав Псковской городской Думы по партийному списку:
. Также в городской парламент по партийным спискам избраны:
Напомним, по предварительным результатам голосования список партии «Единая Россия» набрал 51,33%, КПРФ - 14,52%, «Яблоко» - 9,04%, «Партия пенсионеров» - 8,14%, ЛДПР - 7,62%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 7,61%.
Выборы в Псковскую городскую Думу прошли 9-11 сентября.