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Политика

Пять депутатских фракций зарегистрировали в Псковской городской Думе

04.10.2022 10:19|ПсковКомментариев: 0

Депутатские фракции зарегистрировали на заседании Псковской городской Думы седьмого созыва. Об этом с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В новом созыве зарегистрировали фракции пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Партия пенсионеров», ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Ранее сообщалось, что руководителем фракции «Единой России» в Псковской городской Думе седьмого созыва станет председатель гордумы Александр Гончаренко. 

Напомним, по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия»: 

  • Округ №1 - Юрий Бурлин (44,78%);
  • Округ №2 - Алеся Михачева (44,75%);
  • Округ №3 - Иван Мешков (48,77%);
  • Округ №4 - Сергей Гаврилов (53,34%);
  • Округ №5 - Наталья Мельникова (47,68%);
  • Округ №6 - Евгений Васильев (44,13%);
  • Округ №7 - Ольга Федорова (58,17%);
  • Округ №8 - Наталья Юрченко (53,03%);
  • Округ №9 - Юлия Пожидаева (48,03%);
  • Округ №10 - Любовь Николаева (51,81%);
  • Округ №11 - Константин Болотин (55,76%);
  • Округ №12 - Григорий Стороненков (73,71%);
  • Округ №13 - Галина Неваленная (48,26%);
  • Округ №14 - Дмитрий Барабанов (63,83%);
  • Округ №15 - Денис Иванов (51,60%). 

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Кроме того, четыре депутата от партии «Единая Россия» вошли в состав Псковской городской Думы по партийному списку:

  1. Марина Борисенкова (ЕР);
  2. Владимир Воробьев (ЕР);
  3. Александр Гончаренко (ЕР);
  4. Алексей Форш (ЕР).

. Также в городской парламент по партийным спискам избраны: 

  1. Александр Баев (КПРФ);
  2. Михаил Иванов (Партия пенсионеров);
  3. Сергей Литвиненко (ЛДПР);
  4. Татьяна Пасман (Яблоко);
  5. Борис Прилипкин (КПРФ);
  6. Виталий Федоров (СР).

Напомним, по предварительным результатам голосования список партии «Единая Россия» набрал 51,33%, КПРФ - 14,52%, «Яблоко» - 9,04%, «Партия пенсионеров» - 8,14%, ЛДПР - 7,62%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 7,61%. 

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Выборы в Псковскую городскую Думу прошли 9-11 сентября. 

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Теги: #Гордума #псков #партии
Источник: Псковская Лента Новостей
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