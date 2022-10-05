Политика

Главой Великих Лук избран Николай Козловский

Главой Великих Лук избран Николай Козловский. Об этом с первой сессии Великолукской городской Думы седьмого созыва, которая проходит 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

24 депутата проголосовали за кандидатуру Николая Козловского, выдвинувшегося на пост главы города Великие Луки. Решение принято единогласно. Отметим, голосование проходило тайно.

В своем выступлении Николай Козловский напомнил обо всех проектах, которые были реализованы в Великих Луках за последние 5 лет. «Местная городская власть воплотила в жизнь много значимых проектов и достигла хороших результатов в развитии разных сфер. Значительные успехи достигнуты в развитии социальной сферы – образовании, спорте, культуре. В городе появились новые, современные школы. Началась реализация программы капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений, на постоянной основе выполняются текущие ремонты. Построены три новых детских сада и один ясли-сад», - подчеркнул Николай Козловский.

В целом, как отметил глава города, удалось сделать многое из запланированного. Были построены новые жилые дома, капитально отремонтированы и продолжают модернизироваться объекты социального значения, ремонтируются дороги, дворы, появляются современные зоны отдыха. Город активно участвует в региональных и федеральных проектах и программах, таких как «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, реализует муниципальные программы. В городе созданы условия для развития промышленности, малого и среднего бизнеса.

«Сегодня главное – продолжить курс на планомерное развитие Великих Лук, позитивные перемены в жизни города и великолучан. У местного отделения партии «Единая Россия» много перспективных проектов и планов, направленных на развитие всех сфер жизнедеятельности города: экономической, социальной, коммунальной»,- сказал Николай Козловский.

Он также ознакомил коллег с основными аспектами программы, которые считает важным реализовать. Это продолжение ремонта образовательных учреждений города, решение кадрового вопроса, создание условий для привлечения инвестиций, роста промышленного производства, развития малого и среднего предпринимательства. Николай Козловский подчеркнул, что привлечение инвестиций на реализацию проектов по развитию промышленного производства в городе, открытие новых цехов и увеличение производственных мощностей – всё это крайне необходимо для обеспечения роста экономики.

Одним из ключевых и самых значимых пунктов программы по дальнейшему развитию города, по мнению Николая Козловского, должно стать продолжение модернизации сферы ЖКХ

Николай Козловский родился 12 ноября 1953 года в деревне Шарапово Куньинского района Псковской области в крестьянской семье.

В 1971 году окончил школу № 10 города Великие Луки и поступил учеником слесаря-сборщика на завод высоковольтной аппаратуры.

В 2006 году окончил Северо-Западный государственный заочный технический университет.

Начал трудовую деятельность на Великолукском заводе высоковольтной аппаратуры в 1971 году.

С 1972 по 1974 год проходил службу в рядах Советской Армии в ракетных войсках.

После службы с 1974 по 2007 годы работал на различных должностях на Великолукском заводе высоковольтной аппаратуры. Работал бригадиром, мастером, инженером-технологом в сборочном цехе, руководил группой в отделе главного технолога, был заместителем начальника ОТК, начальником финансово-сбытового отдела, заместителем директора по производству и сбыту, первым заместителем генерального директора.

В 1999 году стал генеральным директором ВЗВА (нынешнее наименование ЗАО «Завод электротехнического оборудования» - ЗАО «ЗЭТО»).

В марте 2007 года избран депутатом Великолукской городской Думы по округу № 15. За него проголосовали 61,79% избирателей.

С марта 2007 года по март 2009 - председатель Великолукской городской Думы.

С марта по май 2009 года - мэр города Великие Луки.

В мае 2009 года был избран депутатами Великолукской городской Думы главой администрации города Великие Луки.

В марте 2012 года избран депутатом Великолукской городской Думы и главой города Великие Луки.

В сентябре 2017 года вновь избран депутатом Великолукской городской Думы и главой города Великие Луки.

В сентябре 2022 года снова избран депутатом городской Думы.

В 2004 году Николай Козловский удостоен почетного звания «Лучший российский менеджер XXI века».

За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу в 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2021 году награжден орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.