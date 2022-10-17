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Политика

Муниципальный фильтр не изменят, пока не изменится система политической власти – Лев Шлосберг

17.10.2022 17:57|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» прокомментировал инициативу о снижении порога муниципального фильтра на губернаторских выборах. Как сообщалось ранее, внесение в Псковское областное Собрание депутатов соответствующего законопроекта анонсировал руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков.  

Лев Шлосберг напомнил, что муниципальный фильтр был введен одновременно с возвращением прямых выборов губернатора после протестных акций в 2011-2012 годах. По его мнению, фильтр ликвидировал возможность прямых и свободных выборов. «Выборы остались, но в них нет того механизма, который мог бы сделать их конкурентными», - отметил Лев Шлосберг. 

Он также напомнил, что Конституционный суд рассматривал иск о конституционности муниципального фильтра и счел, что он может быть признан соответствующим Конституции, как одно из дополнительных условий – подтверждение широких связей соискателей высшей должности в регионе с обществом и муниципальными депутатами.

«Там было очень хитрое решение, в котором не было ничего конкретного, но это решение, по сути, признало муниципальный фильтр законным. Таким образом, полностью его отменить Конституционный суд не позволит», - считает Лев Шлосберг. 

Он также напомнил, что ранее «Яблоко» вносило три инициативы об изменении муниципального фильтра, и одна из них была признана соответствующей закону. «Суть заключалась в том, что политические партии, представленные в Госдуме и законодательных собраниях регионов, могут не собирать подписи для муниципального фильтра», - прокомментировал Лев Шлосберг. 

Здесь, по словам председателя регионального отделения партии, нарушений не нашли, однако эта инициатива дважды выдвигалась на голосование в областном Собрании и оба раза не была поддержана. 

«Сами по себе инициативы о снижении фильтра, об отмене будут время от времени возникать до тех пор, пока что-то не изменится в стране в целом. Либо пока этот институт будет изменен настолько, чтобы он стал символическим, либо отменен полностью, но для этого нужно всего ничего – изменить систему политической власти в нашей стране», - заключил Лев Шлосберг.

Теги: #политика #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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