Политика

В Великих Луках сегодня выстроена эффективная модель управления - Андрей Беляев

В Великих Луках сегодня выстроена эффективная модель управления. Так прокомментировал глава администрации Андрей Беляев выступления депутатов областного Собрания о неэффективности двуглавой модели управления в Великих Луках.

«Количество вопросов, которые необходимо оперативно решать, принимать те или иные решения, слажено взаимодействовать, это не под силу охватить одному человеку», – сказал Андрей Беляев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он уточнил, что сейчас в Великих Луках есть команда депутатов и авторитетный руководитель, который в силу опыта может найти решение для множества вопросов.

«Я понимаю, что у депутатов областного Собрания есть основания в рамках действующего законодательства на данное решение. А я так скажу, что для города Великие Луки от этого больше минусов, чем плюсов», - заявил Андрей Беляев.

А также привел конкретные примеры эффективной работы в тандеме с главой города Николаем Козловским.

«Нам удавалось качественно работать ранее, это и COVID-19, который мы отработали оперативно, и сейчас повестка отрабатывается на должном уровне. Промышленность, спортивная составляющая, все моменты отрабатываются. Идет оперативное взаимодействие. Одному главе с 2027 года, мне кажется, будет очень проблематично руководить муниципалитетом», – добавил Андрей Беляев.

Напомним, на внеочередной сессии уточнен порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».

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Ранее в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала здесь почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

В Великих Луках действует двуглавая модель управления. Главой Великих Лук является Николай Козловский, городскую администрацию возглавляет Андрей Беляев.