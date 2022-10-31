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Политика

«Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района

31.10.2022 18:54|ПсковКомментариев: 1

Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Мы работаем по обращениям граждан и готовимся к выборам в Пушкиногорье. Сегодня состоялось собрание регионального отделения партии. Коллеги поддержали мою кандидатуру на выдвижении в главы Пушкинских Гор. Сейчас региональное отделение крепко сбалансировано и готово к новым победам», - отметил он.

Пушкинские Горы – это туристическое место Псковской области, подчеркнул депутат. «И не справедливо, что производственная экономика не находится в центре внимания муниципальной власти. Будем стараться исправлять», - добавил Андрей Маковский.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря. 

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #пушкиногорский район #выборы 2022
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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