Политика

«Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района

Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Мы работаем по обращениям граждан и готовимся к выборам в Пушкиногорье. Сегодня состоялось собрание регионального отделения партии. Коллеги поддержали мою кандидатуру на выдвижении в главы Пушкинских Гор. Сейчас региональное отделение крепко сбалансировано и готово к новым победам», - отметил он.

Пушкинские Горы – это туристическое место Псковской области, подчеркнул депутат. «И не справедливо, что производственная экономика не находится в центре внимания муниципальной власти. Будем стараться исправлять», - добавил Андрей Маковский.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.