«Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района

Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.
«Мы работаем по обращениям граждан и готовимся к выборам в Пушкиногорье. Сегодня состоялось собрание регионального отделения партии. Коллеги поддержали мою кандидатуру на выдвижении в главы Пушкинских Гор. Сейчас региональное отделение крепко сбалансировано и готово к новым победам», - отметил он.
Пушкинские Горы – это туристическое место Псковской области, подчеркнул депутат. «И не справедливо, что производственная экономика не находится в центре внимания муниципальной власти. Будем стараться исправлять», - добавил Андрей Маковский.
Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.
До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.