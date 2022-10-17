Политика

Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района

Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района, оно продлится до 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«До 18:00 3 ноября включительно граждане, которые решили выдвинуть свою кандидатуру для участия в досрочных выборах главы муниципального образования, могут подать документы в территориальную избирательную комиссию Пушкиногорского района», - отметили в облизбиркоме.

Территориальная избирательная комиссия находится в здании администрации района по адресу: Пушкинские Горы, улица Ленина, дом №6, кабинеты №47 и №45 (3-й этаж).

Контактные телефоны: (881146) 2-17-70, 2-20-94.

График работы: на буднях — с 8:00 до 17:00 (перерыв: с 13:00 до 14:00), на выходных — с 10:00 до 14:00. В день, в который истекает срок представления документов для выдвижения — с 8:00 до 18:00.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов заявлял, что необходимость проведения досрочных выборов главы Пушкиногорского района в несколько дней Избирательная комиссия Псковской области обсудит с региональным управлением Роспотребнадзора.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.