Политика

Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором

Необходимость проведения досрочных выборов главы Пушкиногорского района в три дня Избирательная комиссия Псковской области обсудит с региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом председатель облизбиркома Игорь Сопов сообщил в ходе совещания с представителями региональных отделений политических партий по итогам проведения Единого дня голосования сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году голосование проходило в три дня. Члены избиркома использовали средства индивидуальной защиты и предоставляли их избирателям. Все меры были предприняты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В ближайшее время будет проходить выборная кампания в Пушкиногорском районе, где также будем обращаться за советом в Роспотребнадзор», - рассказал Игорь Сопов.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.