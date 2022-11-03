Политика

Губернатор поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова

Губернатор Псковской области поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова. Свое поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Борис Елкин

Он подчеркнул, что кандидатуру Бориса Елкина на сессии Псковской городской Думы поддержали 23 депутата, один бюллетень был признан недействительным. Новый глава города – человек слова и дела, который умеет решать поставленные задачи в самые короткие сроки и на высоком уровне, отметил губернатор.

«Во всех микрорайонах Пскова уже идёт активная работа. У нас амбициозные планы, и я уверен, что общими усилиями региона и города все они будут реализованы», - резюмировал Михаил Ведерников.