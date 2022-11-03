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Политика

Елкин - единоглавно

03.11.2022 12:53|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 3 ноября, депутаты Псковской гордумы на очередной сессии избрали Бориса Елкина главой города. В полном соответствии с прогнозами ПЛН, всё прошло без сучка и задоринки. Фаворита поддержали почти единогласно: «за» высказались 23 из 24 присутствоваших в зале ГКЦ народных избранников. Голосованию предшествовало выступление участников конкурса по замещению должности главы - помимо Елкина, выступил и его «спарринг-партнер», замглавы Псковского района Святослав Колинко. Других желающих поучаствовать в этом процессе не было, что коротко может быть объяснено фразой: «Все всё понимают».

 

Итак, руководитель города избран - уже не участник муниципального властного тандема, а один-единственный глава, наделенный властными полномочиями. Как известно, модель управления Псковом изменилась, просуществовавшая полтора десятилетия двуглавость устранена, единоначалие вернулось. Интрига относительно того, кто сядет в высокое кресло главы Пскова, умерла, так и не родившись. Всё стало понятно давным-давно: разумеется, глава администрации города, член команды губернатора Михаила Ведерникова и лидер списка «Единой России» на недавних муниципальных выборах.

Было очевидно, что в условиях построенной единой системы публичной власти Борис Елкин получит все необходимые согласования - и муниципальные депутаты практически единогласно поддержат по большому счету безальтернативную кандидатуру. Именно это сегодня и произошло. Цветные ручки для написания в бюллетенях для голосования заранее установленных символов, как на выборах в гордуме в 2017-м, не понадобились. Фигу в кармане точно никто не держал. Вообще ничего, что напоминало бы о годах противостояния муниципальных начальников, конфликтах времен функционирования двуглавой модели управления Псковом, устраиваемой главой города Иваном Цецерским обструкции сити-менеджеру Петру Слепченко, фрондерства части депутатского корпуса по отношению к Александру Братчикову при его избрании на пост главы администрации и т.д. - найти было невозможно.

Кстати, так совпало, что сегодняшнюю, можно сказать, историческую и главоизбирательную сессию назначили на 3 ноября - день в новейшей политической истории Псковской области весьма примечательный и памятный старожилам. В 1996-м третьего ноября в Псковской области финишировала самая первая губернаторская кампания, по итогам голосования действующий глава области Владислав Туманов проиграл члену ЛДПР Евгению Михайлову, что означало смену эпох в жизни региона. Вот и сегодня завершилась одна эпоха и наступила другая. Впрочем, на этом с параллелями и аллюзиями надо заканчивать, ибо ничего общего у событий середины 1990-х и начала 2020-х, ну если не считать созвучия имен-фамилий свежеиспеченного главы Пскова Бориса Елкина и первого президента России Бориса Ельцина, - нет. Я бы, может, и хотел назвать совпадение дат символическим, но правильнее говорить об иронии судьбы и насмешке календаря. Ведь теперь всё по-другому, в том числе выборы 1990-х и нынешние избрания - это, как говорится, две большие разницы. Да что там сравнение с событиями почти тридцатилетней давности - многое поменялось, если сравнивать и временами к нам куда более близкими. Как все мы помним, еще недавно в условиях двуглавой модели городские начальники, бывало, выглядели как те барсы-щитоносцы на гербе Пскова (кстати, нарисованном при главе Цецерском) - стоят отвернувшись друга от друга, смотрят в разные стороны, физиономии гневные, еще и языки - видимо, от переизбытка эмоций - повысовывали.

Если серьезно, то скрытое противостояние и напряженность в отношениях участников тандема возникали регулярно - теперь такого не будет, и в этом, как нас уверяют, один из главных плюсов новой модели. Понятно, что есть и минусы - это уж не говоря о том, что возвращения прямых всенародных выборов мэра в обозримом будущем, увы, не предвидится.

Так или иначе, черта под одной страницей в истории Пскова подведена. Впереди - новая. Все бразды правления теперь в руках одного человека, и вся полнота власти в городе у него. Но и ответственность тоже на нем. Как сформулировал кто-то из выдающихся политиков прошлого, «ответственность - это та цена, которую мы платим за власть». Проще говоря, человек, наделенный властными полномочиями, обязан нести ответственность за свои действия перед обществом - вдвойне это верно, когда речь идет о местном самоуправлении, что бы там ни говорили о нынешнем состоянии МСУ. Так что перед Борисом Елкиным стоят серьезные задачи. Теперь ждем, когда свежеизбранный мэр представит свою команду и стратегию развития Пскова. И да - считаю очень важным, чтобы всё это происходило публично, в прямом диалоге с обществом.

Александр Савенко

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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