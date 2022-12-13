Политика

Молодые депутаты регионального парламента стали узнаваемыми - Анастасия Повторейко

Молодые депутаты седьмого созыва Псковского областного Собрания стали узнаваемыми. Об этом сообщила депутат регионального парламента, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы, действительно, искренне стараемся выходить на контакт. Мы, наконец-то, стали узнаваемы. Я имею в виду молодых депутатов седьмого созыва», – отметила Анастасия Повторейко.

Также она перечислила, с какими вопросами к ней обращаются избиратели. «Вопросы продолжают поступать по таким темам, как догазификация, частичная мобилизация, качество работы управляющих компаний, органов местного самоуправления, обеспечение жильем малолетних узников Великой Отечественной войны, получение группы инвалидности и другие различные проблемы, с которыми сталкиваются жители области. Повторю, для всех мы абсолютно открыты», – добавила Анастасия Повторейко.