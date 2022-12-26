Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
рост тарифов
Новогодняя акция на Geely
итоги-2022 спорт
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
лонгрид кушать подано
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
карта скидок от профсоюза
новое в недвижимости
экватор в облсовпрофе
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Курс на 2023 ЛОНГРИД
 
 
 
ещё Политика 26.12.2022 17:520 Книга рекордов Рейтингомера - 2022 28.12.2022 14:350 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора 28.12.2022 13:172 Путин в среду не полетит в Псков из-за погодных условий - Песков 28.12.2022 11:064 «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях 27.12.2022 19:070 «Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023. ВИДЕО 27.12.2022 17:430 Игорь Сопов поставил оценку работе облизбиркома в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области 22.12.2022 17:320 Хватит лакировать действительность
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора

28.12.2022 14:35|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Борис Елкин на выборах губернатора Псковской области в 2023 году поддержит кандидатуру действующего главы региона Михаила Ведерникова. Об этом он сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я должен сказать, что с правительством области нам очень комфортно работать, и очень комфортно работать с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. <...> Поэтому, конечно, если будет принято такое решение, то я только за», - сказал Борис Елкин. 

По его мнению, Михаил Ведерников «душой болеет за город Псков», сам часто ходит пешком по городу, делает замечания, даёт советы городской власти, обеспечивает хорошую финансовую поддержку Пскову из регионального бюджета.

«Хотелось бы, чтобы мы дальше вместе с областью развивали наш город. К тому же, области абсолютно небезразлична судьба города», - подчеркнул Борис Елкин. 

Напомним, ранее Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что планирует пойти на второй губернаторский срок.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #губернатор #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 101 человек
Сюжет: Губернаторские выборы - 2023 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора-2023 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023 Выборы губернатора Псковской области-2023: кто идёт? Антон Минаков внёс ясность в вопрос участия кандидата от либерал-демократов в губернаторских выборах 2023 года Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора «Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники
28.12.2022, 15:070 На завершение ремонта бывшего псковского «Октября» требуются дополнительные средства 28.12.2022, 14:550 Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года 28.12.2022, 14:430 Информацию об увезенной в гестапо в Новосокольники матери ищет россиянка 28.12.2022, 14:400 Чистку Корытовского леса планируют провести в Пскове
28.12.2022, 14:350 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора 28.12.2022, 14:310 Вознаграждение за успехи в спорте закрепят в региональном законодательстве 28.12.2022, 14:220 Открытие Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.12.2022, 14:140 Россиянин попытался задушить жену гирляндой
28.12.2022, 14:080 «Воскресший мост» и невиданные знаки: какие перемены произошли в дорожной жизни Пскова за год 28.12.2022, 14:050 Песков отказался раскрывать тайны подготовки новогоднего обращения Путина 28.12.2022, 14:030 Ученики Псковского технического лицея переезжают в обновлённое здание 28.12.2022, 13:510 Индексацию выплат отдельным категориям граждан рассмотрели в областном Собрании
28.12.2022, 13:430 Вероятность обрушения Ольгинского моста оценил глава Пскова 28.12.2022, 13:410 Псковские пенсионеры передали мошенникам 250 тысяч рублей 28.12.2022, 13:400 Двух породистых собак не пропустили через границу РФ в Псковской области 28.12.2022, 13:360 Борис Елкин: Ротация кадров в администрации Пскова будет продолжаться
28.12.2022, 13:320 Выплаты педагогам за работу на ГИА обсудил социальный комитет регионального парламента 28.12.2022, 13:173 Путин в среду не полетит в Псков из-за погодных условий - Песков 28.12.2022, 13:130 Пушкинский заповедник открыл выставку «Пётр и Пушкин» в Пскове 28.12.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Пскова Борисом Елкиным
28.12.2022, 12:570 В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО 28.12.2022, 12:562 Экоактивистка предложила псковичам использовать апельсиновую кожуру для украшения новогодних подарков 28.12.2022, 12:540 Роспотребнадзор предупредил о серьезных осложнениях свиного гриппа 28.12.2022, 12:472 100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет
28.12.2022, 12:470 Областной бюджет на 2023 год обсудил социальный комитет регионального парламента 28.12.2022, 12:380 Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 28.12.2022, 12:360 «Экосреда»: Как встретить Новый год экологично? ВИДЕО 28.12.2022, 12:310 Не создавать «богатый стол» без причин на Новый год призвала псковичей экоактивистка
28.12.2022, 12:290 Более 20 тысяч жителей Псковской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов 28.12.2022, 12:180 Депутат Денис Иванов сообщил об открытии мини-рынка на Запсковье 28.12.2022, 12:130 МегаФон завершил сделку по покупке компании oneFactor 28.12.2022, 12:120 Пропавшую девушку с двумя детьми разыскивают в Псковской области
28.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 28.12.2022, 12:020 Музей-заповедник «Изборск» опубликовал режим работы в праздничные дни 28.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 декабря 28.12.2022, 11:550 И вот она, нарядная...
28.12.2022, 11:480 Госпрограмму по обращению с отходами разрабатывают в Псковской области 28.12.2022, 11:410 Украшать новогоднюю ель свечами запретили псковичам 28.12.2022, 11:340 «Сбер» начал устанавливать «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в своих отделениях 28.12.2022, 11:241 Двухметрового кролика слепили из навоза в России. ФОТО
28.12.2022, 11:220 Что посмотреть на новогодних праздниках: подборка для псковских зрителей 28.12.2022, 11:160 Андрей Турчак: Новый год будет не менее, а более напряженным 28.12.2022, 11:120 Женщина в красной куртке пропала в Великих Луках 28.12.2022, 11:100 Компенсацию педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА скорректируют в Псковской области
28.12.2022, 11:064 «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях 28.12.2022, 11:010 Идеи для цифровых каникул на Новый год псковичам предложил МегаФон 28.12.2022, 10:550 «Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах работы администрации Пскова в 2022 году 28.12.2022, 10:476 Денис Иванов предложил ввести маршрут №11А для удобства жителей Запсковья
28.12.2022, 10:410 Опубликована афиша Псковского театра драмы на январь 28.12.2022, 10:380 «Сбер» начал тестировать платежный стикер как новый инструмент бесконтактной оплаты 28.12.2022, 10:300 Профильный комитет рекомендовал принять законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год 28.12.2022, 10:200 Россияне перечислили самые раздражающие предновогодние дела
28.12.2022, 10:110 В Пскове готовятся к запуску движения по обновленному Троицкому мосту. ФОТО 28.12.2022, 10:060 «Экосреда»: Как встретить Новый год экологично? 28.12.2022, 09:590 Великолучанин попался на краже еды в магазине 28.12.2022, 09:450 Псковичи рассказали, что хотят успеть сделать до Нового года
28.12.2022, 09:340 Операционная система Windows вновь доступна для скачивания в России 28.12.2022, 09:250 Пожар потушили на лестничной клетке многоквартирного дома на Завеличье 28.12.2022, 09:190 Эксперт оценил дефицит деталей для ремонта автомобилей в России 28.12.2022, 09:082 Не наедаться красной икрой в Новый год посоветовали россиянам
28.12.2022, 08:550 Пожилая женщина погибла при пожаре в Красногородском районе 28.12.2022, 08:501 Нехватка кадров по рабочим профессиям в России превышает предложение в 5-10 раз 28.12.2022, 08:401 Пьяная печерянка обезобразила лицо знакомого разбитой бутылкой и попала в суд 28.12.2022, 08:240 Водителей без ОСАГО в России начнут штрафовать по камерам
28.12.2022, 08:120 Международный день кино отмечают 28 декабря 28.12.2022, 07:510 Глава поселка умер на совещании в российском регионе 28.12.2022, 07:340 Новогодний концерт преподавателей состоялся в псковском колледже искусств 28.12.2022, 07:171 Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году, рассказала экономист
28.12.2022, 06:580 Число преступлений с использованием оружия в России в 2022 году выросло на треть 27.12.2022, 22:040 Как совершать разумные покупки во время распродаж, объяснили россиянам 27.12.2022, 22:000 Псковское УФСИН отправило партию новогодних подарков в Херсонскую область 27.12.2022, 21:480 Эксперт дал совет для ускорения работы смартфона
27.12.2022, 21:350 Концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» состоится в Пскове 27.12.2022, 21:201 Сотрудники псковского ФСС исполнили желание участника «Елки желаний» 27.12.2022, 21:090 Как подготовить новогодний стол и не устать, объяснили эксперты 27.12.2022, 21:000 Порховича отправили в колонию за попытку поджога
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru