Политика

Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора

Глава Пскова Борис Елкин на выборах губернатора Псковской области в 2023 году поддержит кандидатуру действующего главы региона Михаила Ведерникова. Об этом он сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я должен сказать, что с правительством области нам очень комфортно работать, и очень комфортно работать с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. <...> Поэтому, конечно, если будет принято такое решение, то я только за», - сказал Борис Елкин.

По его мнению, Михаил Ведерников «душой болеет за город Псков», сам часто ходит пешком по городу, делает замечания, даёт советы городской власти, обеспечивает хорошую финансовую поддержку Пскову из регионального бюджета.

«Хотелось бы, чтобы мы дальше вместе с областью развивали наш город. К тому же, области абсолютно небезразлична судьба города», - подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, ранее Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что планирует пойти на второй губернаторский срок.