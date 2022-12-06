Политика

Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок

Михаил Ведерников планирует принять участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом действующий глава региона сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Силы есть, желание есть. Псковскую область люблю, понимаю, что нужно делать, как нужно делать. Если президент доверит и жители Псковской области подержат, я с удовольствием применю себя здесь на благо жителей нашего региона», - сказал Михаил Ведерников.

По его мнению, за последние года в Псковской области уже удалось сделать многое, но предела в этом, отметил губернатор, нет.

«Для меня в профессиональном плане интересно реализовать сложные, долгоиграющие проекты, которые не быстро отдают результат, но которые абсолютно точно позитивно скажутся на экономике региона», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, 12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

9 сентября 2018 года победил на выборах губернатора Псковской области, набрав 70,68% голосов избирателей. Церемония инаугурации состоялась 17 сентября 2018 года.