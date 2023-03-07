Политика

«Двое на одного»: Андрей Маковский о трехлетии «Новых людей», вызовах-2023 и критике партии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Двое на одного», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 марта. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания (фракция «Новые люди») Андрей Маковский.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорили с ним о трехлетии партии и вызовах этого года. Чем «Новые люди» отличаются от неновых людей из других партий? Что происходит в региональном отделении партии? Реально ли вернуться к однопартийной системе в России? Готовы ли «Новые люди» стать частью некой объединенной партии власти? В чем Андрей Маковский видит главные вызовы 2023 года и как относится к критике в свой адрес и в адрес партии? И, наконец, кто от «Новых людей» пойдет на губернаторские выборы в Псковской области?