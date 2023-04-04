Олег Брячак оценил ситуацию с уходом справедливороссов из петербургского парламента

Председатель Совета реготделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак оценил ситуацию с уходом однопартийцев из петербургского парламента.
Ранее стало известно, что 5 апреля Законодательное собрание Санкт-Петербурга лишилось фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Все ее представители заявили о разрыве связи с партией, а их лидер Марина Шишкина также покинула пост зампреда городского парламента, пояснив, что повестка СРЗП изменилась в сторону, «не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». Ранее Шишкина заявляла, что не может поддержать сближение председателя СРЗП Сергея Миронова с ЧВК «Вагнер».
Он также подчеркнул, что позицию Марины Шишкиной по поводу сближения Евгения Пригожина с СЗРП не разделяет.
«В нашей партии и Сергей Михайлович (Миронов – лидер СРЗП), и я лично, и многие наши партийцы относятся к Евгению Пригожину с большим уважением. Мы считаем, что этот человек находится на своём месте, он с доблестью и честью выполняет воинский долг и обязанности, которые на него возложены. Он находится на труднейшем участке, но, несмотря на это, сохраняет бодрость духа. А кто как считает - это их право», – добавил депутат.