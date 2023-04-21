Политика

Общественная приемная ЛДПР открылась в Себеже

Общественная приемная ЛДПР открылась в Себеже на улице Пролетарской, 7. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение ЛДПР

Местные жители дважды в неделю – по вторникам и четвергам – с 10:00 до 12:00 могут обратиться за помощью к депутату Себежского районного Собрания Юрию Мягкову.

«Раньше у партии не было своего помещения, поэтому возникали проблемы с приемом граждан. Теперь все это позади. Помещение специально подобрано в центре города, чтобы всем было удобно добираться», - рассказал депутат.