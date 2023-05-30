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Политика

«Гонки по вертикали»: 100 дней до выборов, кандидатский минимум и время вспоминать камни

30.05.2023 16:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит еженедельно по вторникам. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире - «Гонки по вертикали», это последний выпуск нашей программы перед вступлением политического класса Псковской области в официальную избирательную кампанию. Уже в четверг, первый день июня, региональный парламент, заслушав на сессии отчет главы области Михаила Ведерникова, назначит главные выборы - губернаторские - на единый день голосования, 10 сентября.

Поскольку выборы будут проходить, скорее всего, в три дня, с пятницы по воскресенье, то сейчас можно запускать обратный отсчет - 100 дней до голосования.

Вот такая символическая отметка - и повод посмотреть, с чем власть и оппозиция вступают в эту кампанию - уже шестую по счету в новейшей истории Псковской области. И тут надо сказать, что выборы-2023 будут значительно отличаться от всех предыдущих кампаний - как тех, что состоялись в далекие девяностые и нулевые, так и от относительно недавних марафонов последнего десятилетия, в том числе кампании 2018 года. Это как говорится, две большие разницы - и дело не только в новых «правилах игры», использовании технологии ДЭГ и многодневном голосовании. Никогда прежде мы не выбирали губернаторов в условиях проведения специальной военной операции, атак беспилотников на города России, из-за чего люди перестают чувствовать себя в безопасности. Это будет влиять на ход кампании - и всё на самом деле ближе, чем кому-то могло казаться.

Подтверждений тому всё больше - так, сегодня СМИ сообщают о многочисленных дронах на территории столицы и Подмосковья, а в субботу в результате атаки двух беспилотников-камикадзе и взрыва было повреждено административное здание нефтепровода в Невельском районе, о чем сообщил губернатор. К счастью, пострадавших нет. Окончательные выводы, видимо, прозвучат по итогам работы оперативной группы - думаю, что мы еще вернемся к этой теме и в целом будем говорить о влиянии на ход процессов СВО, отношений России и Запада, а также других внешнеполитических факторов.

Что до вопросов внутренней политики, то на неделе получила развитие история с перестройкой работы администрации Великих Лук и посланным в южную столицу десантом чиновников из правительства Псковской области. Напомню, неделю назад мы рассказывали, что такое решение принял губернатор Михаил Ведерников. Он пояснил, что, откликаясь на многочисленные эмоциональные обращения великолучан с жалобами на грязные улицы и дворы, на состояние дорог, слабое благоустройство и медленную реакцию администрации, принял решил отправить туда своих сотрудников - как я это называю, ЧОБР, чиновничий отряд быстрого реагирования.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Они будут на месте перестраивать работу администрации. И я очень надеюсь, что руководство города примет помощь и в кратчайшее сроки сделает все необходимые выводы. Потому что дальше останется только привлекать надзорные органы и исправлять ситуацию при содействии прокуратуры. Понятно, что мало в таком случае никому не покажется.

Вот такой месседж послал губернатор в Великие Луки, которые даже в условиях вертикали власти не утратили относительной самостоятельности и особого уклада политической жизни. Тем интереснее было наблюдать за реакций великолучан.  Казалось, в этой нестандартной ситуации руководство города, как витязь у камня, может пойти по одному из трех путей. Первый - промолчать и принять решение губернатора как должное. Второй - публично раскритиковать главу администрации Андрея Беляева и всё свалить на него, как это сейчас и принято: мол, что ж ты, сити-менеджер, плохо работаешь и позоришь нас перед губернатором. Причем, спешить делать оргвыводы было бы даже не обязательно - достаточно было бы взять под козырек, пожурить, пообещать исправиться. Третий путь - отправить оправдываться самого Беляева. Вот такие варианты представлялись наиболее реалистичными.

Однако великолучане пошли другим нестандартным путем - совершили смелый ход, выводы об обоснованности которого можно будет делать только после того, как последует реакция области - если она последует. Короче, глава города Николай Козловский принял всё на себя, ответил лично - дал развернутый комментарий в рамках своего еженедельного обращения. С одной стороны, рассказал, что им дано поручение администрации города создать все необходимые условия для работы сотрудников регионального правительства - и признал, что в работе такой сложной сферы, как ЖКХ, есть определенные проблемы, в том числе кадровые - город нуждается в специалистах высокого уровня подготовки.

С другой стороны, глава города напомнил, что прокуратура и так в ежедневном режиме ведет надзор за муниципальными органами, включая администрацию города. Еще напомнил, что Великие Луки - донор, а денег городу не хватает - и нужна финансовая помощь, а не только консультативная. Напомнил и о том, что в свое время в городе работало управление капстроительства, затем это подразделение было ликвидировано, а его функции передали в управление капстроительства Псковской области. И самое интересное и неожиданное - обращение главы города в заявлении на тему ЖКХ к можно сказать библейскому сюжету, ветхозаветной книге Екклесиаста, а именно к словам царя Соломона о времени разбрасывать камни и времени собирать их. 

Николай Козловский, глава города Великие Луки: Сегодня время не разбрасывать, а собирать камни. Это выражение как нельзя лучше подходит в этой ситуации. В то время, когда проходит специальная военная операция, особенно в приграничных регионах, действия всех уровней власти должны быть консолидированы на достижение позитивного результата. 

Таким был ответ Николая Козловского, на который откликнулись по-разному: члены команды главы города организованно выступили с поддержкой в соцсетях, его оппоненты там же продолжили разгонять тему «Ой, что будет - что будет», а лично меня больше всего впечатлило это неожиданное и многозначительное обращение к камням, и тут кстати в соцсетях вспоминают давний рекламный ролик из серии «Всемирная история. Банк Империал» - про Тамерлана. Кто постарше - тот наверняка помнит.

- Империя Тамерлана. 14 век. Отправляясь в поход, приказал Тамерлан каждому воину оставить у дороги камень. И вырос курган. И был огонь, и была победа. И возвращались они, и поднимали камни свои. Но остались камни.  

Вот такая история. Точку не ставим - ждем ответа из Дома Советов, после принятой великолучанами подачи мяч на стороне областной власти. Возвращаясь к разговору о выборах-2023, следует отметить и еще одну их особенность: кажется, впервые к моменту старта официальной кампании подходим, когда есть действующий губернатор - и практически никого. Если не считать ЛДПР с ее вероятным кандидатом Антоном Минаковым, который на днях встретился с лидером партии Леонидом Слуцким, то не видно никого. То есть определенно сказать, кто там будет участником и пойдет на покорение муниципального фильтра, достаточно сложно. Фактически дал понять «мы - пас» лидер псковских эсеров Олег Брячак, руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг - это, если судить по его последним выступлениям, сейчас скорее думает про выборы в Турции, чем про губернаторскую кампанию в Пскове. Есть коммунисты, которые собираются на выборы, но никак не могут согласовать в Москве своего потенциального кандидата Александра Баева. Не произошло этого и в минувшие выходные, перед пленумом ЦК - в обкоме говорят, что просто кадровая комиссия не успела рассмотреть псковский вопрос из-за большого количества кампаний в стране - так или иначе, пауза затягивается,  ясности нет, разговоры о проблеме при согласовании Баева в Москве только усиливаются и уже говорят о поиске другого кандидата - ожидаемо снова звучат фамилии первого секретаря обкома Петра Алексеенко и регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, который пять лет назад и представлял КПРФ на губернаторских выборах.

- Ребята, на его месте должен был быть я (фильм «Бриллиантовая рука»).

На этом всё на сегодня. Подробнее о событиях общественно-политической жизни Псковской области читайте на сайте ПЛН и в нашем телеграм-канале. В эти дни мои коллеги рассказывают, например, о том, что в Псковской области проходит  международная научная конференция «Москва - третий Рим», в которой участвуют многие ученые и общественники федерального уровня. Особо отмечу приезд крупного российского бизнесмена, общественно-политического деятеля, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, которого в масс-медиа нередко называют финансистом «русского мира».

ПЛН публикует прямую речь господина Малофеева, и там же на сайте есть множество другой интересной и важной информации - и, конечно, свежее обозрение нашего штатного политического комментатора Господина Рейтингомера. На верхних строчках рейтинга в этот раз - депутат Александр Козловский, получивший от спикера Госдумы Вячеслава Володина грамоту за вклад в развитие парламентаризма, давший содержательное интервью ПЛН FM вице-губернатор, «политрук правительства» Александр Серавин и глава Пскова Борис Елкин, который на неделе выступил с отчетом о работе администрации, получил поддержку депутатов гордумы и еще по традиции встречался с псковскими выпускниками.  А вот кто получил оценки со знаком минус - читайте на сайте ПЛН. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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