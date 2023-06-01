Роль и место «малых» партий в современном политическом ландшафте обсудили участники круглого стола на ПЛН FM. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, который состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня. Тема разговора - «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте».
Как живут в новой политической реальности «малые» и новые партии? Какие проблемы они испытывают? Имеют ли шансы конкурировать в будущем с традиционными массовыми политическими объединениями и зачем зовут на губернаторские выборы в Пскове медийных персон вроде скандально известного музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова?
Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудили руководители региональных отделений четырех партий:
Провел круглый стол политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.