Политика

Роль и место «малых» партий в современном политическом ландшафте обсудили участники круглого стола на ПЛН FM. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, который состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня. Тема разговора - «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте».

Как живут в новой политической реальности «малые» и новые партии? Какие проблемы они испытывают? Имеют ли шансы конкурировать в будущем с традиционными массовыми политическими объединениями и зачем зовут на губернаторские выборы в Пскове медийных персон вроде скандально известного музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова?

Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудили руководители региональных отделений четырех партий:

Андрей Маковский - председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания;

Михаил Иванов - председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы;

Игорь Романов - председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания;

Павел Бикташев - председатель регионального отделения партии «Родина».

Провел круглый стол политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.