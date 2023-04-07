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Политика

Идею выдвинуть Шнурова на губернаторские выборы в Пскове разъяснили в «Партии роста» 

07.04.2023 21:03|ПсковКомментариев: 0

Участие в выборах любого уровня – дело для партийцев добровольное. Об этом 7 апреля заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Демин, комментируя информацию о возможном выдвижении кандидатуры известного музыканта, лидера группы «Ленинград»  Сергея Шнурова на выборы губернатора Псковской области. Мнение политика опубликовано в пятницу вечером в telegram-канале «Партии роста». 

Как ранее сообщалось со ссылкой на источник в региональном отделении ПР, Сергей Шнуров может стать кандидатом от «Партии роста» на выборах губернатора Псковской области. Кроме него, федеральное руководство «Партии роста» рассматривает кандидатуру руководителя регионального отделения организации Игоря Романова. 

«Сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров желания претендовать на пост губернатора Псковской области не высказывал. Справки о согласии баллотироваться не подписывал. А соответственно на ближайшем Федеральном политическом совете его кандидатура рассматриваться не будет, - разъяснил Сергей Демин. - Что же касается появления самой темы в СМИ - согласно Устава, любой член партии имеет право «обращаться с вопросами и предложениями…в любые органы партии, свободно выражать свое мнение», что руководитель партийной ячейки в Псковской области Игорь Романов и сделал. В связи с предстоящими выборами главы региона, он предложил на рассмотрение Федерального политсовета две кандидатуры на пост губернатора: свою и сопредседателя Партии Роста Сергея Шнурова».

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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