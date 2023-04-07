Политика

Идею выдвинуть Шнурова на губернаторские выборы в Пскове разъяснили в «Партии роста»

Участие в выборах любого уровня – дело для партийцев добровольное. Об этом 7 апреля заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Демин, комментируя информацию о возможном выдвижении кандидатуры известного музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на выборы губернатора Псковской области. Мнение политика опубликовано в пятницу вечером в telegram-канале «Партии роста».

Как ранее сообщалось со ссылкой на источник в региональном отделении ПР, Сергей Шнуров может стать кандидатом от «Партии роста» на выборах губернатора Псковской области. Кроме него, федеральное руководство «Партии роста» рассматривает кандидатуру руководителя регионального отделения организации Игоря Романова.

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«Сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров желания претендовать на пост губернатора Псковской области не высказывал. Справки о согласии баллотироваться не подписывал. А соответственно на ближайшем Федеральном политическом совете его кандидатура рассматриваться не будет, - разъяснил Сергей Демин. - Что же касается появления самой темы в СМИ - согласно Устава, любой член партии имеет право «обращаться с вопросами и предложениями…в любые органы партии, свободно выражать свое мнение», что руководитель партийной ячейки в Псковской области Игорь Романов и сделал. В связи с предстоящими выборами главы региона, он предложил на рассмотрение Федерального политсовета две кандидатуры на пост губернатора: свою и сопредседателя Партии Роста Сергея Шнурова».

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года.