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Политика

Первый в мире политический алгоритм «Жириновский» представила ЛДПР. ВИДЕО

15.06.2023 15:30|ПсковКомментариев: 0

Партия ЛДПР совместно с технологическим партнёром - компанией «Наносемантика» - представила на ПМЭФ «Жириновского» — первый в мире политический алгоритм «Жириновский». Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Конечно, это не Владимир Вольфович, о чём предупредил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Сам искусственный интеллект представляется как "первый цифровой ученик Владимира Жириновского". Пока перед ответом ИИ "думает" около 10 секунд, но зато говорит так, что не отличишь от оригинала: "Жириновский" по-прежнему обличает бездельников и взяточников, а Зюганова грозится отправить на дачу копать огород», – отмечается в сообщении.

В основе алгоритма — диалоговая платформа от «Наносемантики». Нейросеть обучается на оцифрованном наследии Владимира Жириновского — сотнях терабайт аудио- и видеоданных его выступлений, дебатов, книг и интервью. 

Теги: #Жириновский
Источник: Псковская Лента Новостей
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