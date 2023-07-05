Политика

Порядок избрания главы муниципального округа определили в Псковской области

Порядок и способ избрания главы муниципального округа приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно нововведению, глава муниципального образования (МО) будет избираться представительным органом МО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию. Аналогичный способ избрания главы МО предусмотрен для Пскова.

А для лиц, являвшихся главами МО, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе и досрочно прекративших их исполнение в случае преобразования или упразднения МО, законопроект устанавливает доплату к страховой пенсии (35% базового денежного вознаграждения по должности) - для глав городских, муниципальных округов, муниципальных районов.

Кроме того, для вышеуказанных лиц увеличивается размер доплаты к страховой пенсии на 5 процентов за неполный срок полномочий, не истекший в связи с преобразованием или упразднением МО.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.