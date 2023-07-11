Политика

Активность на районных выборах будет высокой — Александр Котов

Районные выборы в Псковской области ждет высокая активность. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На районном уровне выборы всегда представляли интерес для избирателей. В этот раз активность на районных выборах будет высокая. Мы же будем выбирать районные Собрания депутатов. Эти избранные депутаты будут определять, кто у них в последующем будет возглавлять муниципальное образование. Такой сейчас порядок установлен законом области. Буквально на прошедшей сессии мы приняли соответствующий законопроект», - сказал он.

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В связи с проведением муниципальной реформы интерес к выборам должен быть выше, чем обычно, считает спикер регионального парламента.

«Надеюсь, что люди придут и проголосуют за своих кандидатов, за тех, кому они доверят на предстоящий период управление районом», - добавил Александр Котов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.