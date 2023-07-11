Политика

Игорь Сопов представил новинку нынешнего электорального цикла Псковской области

Новинку нынешнего электорального цикла Псковской области представил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на дискуссионной площадке «Политический пик лета или 57 дней до выборов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы будем дополнительно информировать избирателей чуть ранее наших сроков, которые были раньше. Тогда мы приходили за 10 дней и раздавали информационные листовки. Теперь мы понимаем, что процедура усложняется, появляется много альтернативных способов для голосования. Исходя из опыта, даже когда мы выступаем на радио, ТВ и ведем информирование в социальных сетях, приходит день икс и мы получаем гневные звонки. Люди не знают, где голосовать», - сказал Игорь Сопов.

Избирательная комиссия планирует лично пройти по избирателям, по каждому домовладению и квартире, чтобы рассказать о ДЭГ, голосовании по месту пребывания, голосовании на дому.

«Планируем с 7 августа по домам. Понимаем, что отпуска, поэтому повторно пройдем перед выборами», - продолжил Игорь Сопов.

Он также отметил, что такое информирование будет экспериментальным и захватит около 70% избирателей области.