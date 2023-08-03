Политика

Пять списков кандидатов на выборы заверены в Красногородском районе

Пять единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На выборах депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:

«Единая Россия»,

КПРФ,

ЛДПР,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,

«Яблоко».

Выдвинуто 10 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-5, из них:

от партии «Единая Россия» — 5;

от КПРФ — 4;

от партии «Яблоко» — 1.

По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:

округ № 2—3 кандидата;

округа №№ 1,3, 5 — 2 кандидата;

округ № 4 — 1 кандидат.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.