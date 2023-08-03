Пять списков кандидатов на выборы заверены в Красногородском районе

Пять единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
На выборах депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:
Выдвинуто 10 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-5, из них:
По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.