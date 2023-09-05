Антон Минаков жителям Псковской области: Обязательно приходите на выборы

Прийти и проголосовать на выборах губернатора Псковской области призвал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, кандидат на пост губернатора Псковской области Антон Минаков.
Принимая решение об участии в губернаторских выборах, Антон Минаков понимал, что бороться с партией власти будет достаточно тяжело.
«Тем не менее, мы никогда не унывали, идем на победу. Будем бороться за первое место. Уважаемые жители Псковской области, обязательно приходите на выборы. Ни в коем случае не теряйте ваше право, ваш гражданский долг. Найти время, чтобы потратить 5-10 минут, думаю, может каждый. Я понимаю, что сейчас достаточно большое количество недовольных граждан. Возможно, кто-то не верит в достоверность результатов выборов. Тем не менее, чтобы ваш голос не был украден, обязательно приходите на выборы, голосуйте за №3 в избирательном бюллетене», - сказал он.
Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.