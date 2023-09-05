Политика

Ключ расшифрования для онлайн-голосования на предстоящих выборах в РФ разделили на семь частей

Процедура разделения ключа расшифрования для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах состоялась в информационном центре Центризбиркома России.

Как сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов, ключ расшифрования для онлайн-голосования разделен на семь частей - пять из этих частей получают представители парламентских политических партий, одна часть остается в ведении ТИК ДЭГ, еще одну часть передадут ЦИК России.

Ключи будут храниться в специальных боксах, которые опломбируются и запираются, также в них будут храниться компьютеры, на которых будут совершены процедуры. Боксы будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением четырех камер. Ведется публичная трансляция, в том числе, на сайте ЦИК и на портале видеонаблюдения для наблюдателей, пишет «Интерфакс».

Сначала создается ключ зашифрования - все электронные бюллетени, которые будут отправляться гражданами в период голосования, будут зашифрованы. После завершения электронного голосования все части ключа будут снова собраны, и единый ключ будет расшифрован для подведения итогов голосования.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России пройдут выборные кампании различного уровня. Пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре примут участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.

В Псковской области пройдут 12 избирательных кампаний, в их числе - выборы губернатора региона.