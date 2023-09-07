Политика

Мы довольны итогами первого дня голосования - Илья Стрелков

Общественные наблюдатели довольны итогами первого дня голосования. Об этом руководитель «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «МК в Пскове».

Он отметил, что явка на 20.00 составила 71%, и назвал это хорошим результатом.

«Как мы и ожидали, люди голосуют на работе, оставляя выходные свободными», - прокомментировал он.

За первый день голосования не было зарегистрировано ни одной жалобы и ни одного нарушения, подчеркнул спикер.

Илья Стрелков напомнил, что всего в регионе работает 596 наблюдателей общественных наблюдателей. Их сообщения, передаваемые в штаб, носят позитивный и нейтральный характер, заключил руководитель «Экспертный клуб: Псковский регион».