Политика

Муниципальные выборы в Псковской области-2023. ИНФОГРАФИКА

Трехдневное голосование на выборах состоялось в Псковской области 8-10 сентября. Жители региона голосовали за кандидатов в губернаторы, также несколько кампаний прошли в районах: выбирали главу Псковского района, определяли состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах.

Кроме того, в Куньинском и Пушкиногорском районах прошли дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1. Подробнее о результатах муниципальных выборов в Псковской области - в новой инфографике Псковской Ленты Новостей.