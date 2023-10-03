Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Александр Братчиков vs Олег Брячак

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в студию пришли заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александр Братчиков и его коллега, региональный парламентарий от партии «Справедливая Россия - за Правду» Олег Брячак.

Поводом для поединка стал принятый 28 сентября закон, запрещающий посещение детьми вейп-шопов. Оба депутата стали участниками спора, возникшего на сессии регионального парламента при обсуждении данной темы. Олег Брячак не поддержал законопроект, посчитав, что он принесет проблемы предпринимателям. Между тем, Александр Братчиков, как и большинство депутатов, поддержал запрет, считая, что детям и подросткам в таких заведениях как вейп-шопы, делать нечего.

Точки над i сегодня будут расставлены в студии «ПЛН FM». Также участники дуэли обсудят и другие актуальные темы, в частности, связанные с деятельностью региональной системы образования и допустимостью использования популистских приемов. Присоединяйтесь к дискуссии по телефону прямого эфира - 56-73-72.

Ведущий - журналист, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко.

Трансляция завершена.