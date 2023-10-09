Политика

Армен Мнацаканян: Муниципальная реформа не убивает местное самоуправление

Муниципальная реформа не убивает местное самоуправление. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян заявил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю, что схема очень правильная. Звучали слова, что мы якобы убиваем местное самоуправление. Но мы ведь понимаем - выбирать уже некого там. Мы никого не убираем, они как были, так и остаются, могут быть общественными советниками, но при этом волости переходят в муниципальный округ и становятся частью муниципальной системы района», – рассказал Армен Мнацаканян.

Он добавил, что качество итоговой работы все равно будет зависеть от команды, действующей в районе.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.