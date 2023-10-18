Политика

ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей - 2023»

Редакция интернет-портала Псковская Лента Новостей продолжает реализацию ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей».

На первом этапе мы собираем предложения читателей по персонам - в результате будет составлен лонг-лист претендентов. В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета. Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

В настоящее время в адрес редакции поступили десятки обращений. Мы благодарим тех, кто уже высказали свое мнение, и напоминаем, что первый этап проекта продлится до конца октября. Каждый читатель ПЛН может назвать тех, кто, по его мнению, наиболее влиятельны. Свои предложения вы можете отправить на электронный адрес redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Рейтинг-100». Просим указывать в сообщениях фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, его должность или род деятельности, а также его основные достижения.

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Напомним, проект «100 самых влиятельных псковичей» реализуется с 2018 года. Он призван сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Ранее исследовательская работа Псковской Ленты Новостей получила высокую оценку экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам всероссийского конкурса, проводимого авторитетным московским исследовательским центром, проект «100 самых влиятельных псковичей» вошел в число 12 наиболее детально проработанных.