Политика

«Гайд-парк»: О новом принципе формирования псковского Молодежного парламента. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября. На октябрьской сессии депутаты регионального парламента утвердили новый принцип формирования Молодежного парламента при Псковском областном Собрании.

В чем суть изменений? Зачем менять прежний принцип формирования? Что членам Молодежного парламента даст статус помощника депутата, которым они теперь будут наделены? Об этом и многом другом рассказали гости студии - заместитель председателя регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко и советник вице-спикера Юлия Лысова.

Ведущая Любовь Кузнецова.