Политика

Антон Минаков: Любой визит ЛДПР в районы области воспринимается в штыки

Любой визит представителей ЛДПР в районы Псковской области воспринимается местной администрацией в штыки. Об этом заявил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы ездим, и раньше ездили по районным собраниям. Мы ездим не для того, чтобы критиковать, мы не едем ругаться с главой района, с районным собранием и с представителями "Единой России". Мы ездим с конкретными предложениями, вполне конструктивными. Например, указываем, что не отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт, предлагаем совместно из регионального бюджета выделить деньги. Но любой приезд ЛДПР в район главой района сразу воспринимается в штыки, и вместо конструктива, к сожалению, зачастую получается какой-то цирк, где слова не дают сказать. Мы приезжаем совместно поработать, а нас боятся, и нам лишнего слова не дают сказать», - поделился проблемой Антон Минаков.

По его личным наблюдениям, сегодня наиболее эффективный механизм общения с районами, с главами администраций - это документооборот (депутатский запрос).