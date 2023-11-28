Политика

Последует ли дальнейшее преобразование районов в округа, рассказали в правительстве Псковской области

Позиция правительства Псковской области заключается в том, что любая инициатива должна идти непосредственно от муниципалитетов. Об этом заявила начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, отвечая на вопрос о возможности продолжения процесса преобразования районов в муниципальные округа.

«Именно им, в первую очередь, понятно при какой организации местного самоуправления решение всех вопросов жизнедеятельности наиболее эффективно. Поэтому мы обязательно опираемся на мнение и выработанные решения глав муниципальных образований и муниципальных депутатов на местах», – рассказала Елена Тимашова.

По ее словам, в Управление обращаются главы районов и некоторые районные депутаты с вопросами, касающимися процессов преобразования, сотрудников правительства приглашают в районы для более подробного обсуждения этой темы

в расширенном составе, включая профильных специалистов администрации.

«Пока официальных инициатив преобразования к нам не поступало, вероятно, коллеги следят за происходящими процессами своих соседей, которые уже начали работу в муниципальном округе. Но если такая инициатива поступит, мы как профильное Управление, обязательно подключимся к этому вопросу и максимально окажем содействие и помощь», – пообещала Елена Тимашова.

Напомним, Псковская Лента Новостей проводит онлайн-конференцию, посвященную ходу муниципальной реформы. Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в начале 2023 года. В результате проведенных мероприятий на карте региона появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. По итогам сентябрьских выборов сформированы собрания депутатов, в дальнейшем были избраны главы муниципальных округов.