Политика

Андрей Турчак: Более миллиона подписей собрано на площадках ЕР в поддержку выдвижения Путина на выборах

Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Турчака

Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей – на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России». Работают около 20 тысяч волонтеров. В том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора.

«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», - сообщает Андрей Турчак.

На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов.

«Их всех объединяет одно – желание видеть нашу страну сильной, великой и независимой», - заключил сенатор.