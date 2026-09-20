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Экзитполы свидетельствуют о том, что «Единая Россия» выступила достойно - Медведев

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Экзитполы свидетельствуют о том, что «Единая Россия» выступила на выборах достойно, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Сейчас в федеральном ситуационном центре партии он проводит ВКС с регионами о предварительных итогах ЕДГ-2026.

Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. 

«Выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57% - это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем – первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании», - подчеркнул он. 

Председатель ЕР напомнил, что это первые федеральные выборы в нашей стране, которые проходили в условиях военных действий, специальной военной операции.

«Это предопределило массу моментов, с которыми столкнулись граждане нашей страны, и специфику организации самой избирательной кампании, отметил председатель партии власти. - Совершенно очевидно, что это голосование не состоялось бы без огромного труда, который был затрачен всеми, кто участвовал в выборах, и всеми, кто сопровождал эти выборы. Я имею в виду избирательные комиссии, добровольцев, в общем всех, кто обеспечивал эту избирательную кампанию. Я также хотел бы, пользуясь этой возможностью, искренне всех за это поблагодарить. В ряде случаев, особенно в регионах, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, это было связано с риском для жизни. К сожалению, были и трагедии, но тем не менее избирательный марафон проведен на достойном уровне».

Медведев также заявил, что экзитполы свидетельствуют о том, что «Единая Россия» на выборах выступила достойно. 

«Граждане нашей страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти», - подчеркнул председатель партии.

По данным экзитпола, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ, на выборах в Государственную Думу РФ лидирует «Единая Россия», набирая 49,4% голосов.

Согласно данным АЦ ВЦИОМ, КПРФ получает 14,2%, ЛДПР - 10,7%, «Новые люди» - 9,7%, «Справедливая Россия» - 6,6%. Таким образом в Госдуму проходят пять политических партий. Остальные партии, включенные в избирательный бюллетень, не преодолевают пятипроцентный барьер, пишет «Интерфакс»

Опрос проводится на 11755 избирательных участках в 69 субъектах РФ. На выходе из избирательного участника интервьюеры предлагали пройти анонимный опрос. Респондентам задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию вы сегодня голосовали?» Всего было опрошено 266354 человека.

По данным другого экзитпола, Института социального маркетинга (ИНСОМАР), «Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает 50,8%, КПРФ - 14,8%, ЛДПР - 9,9%, «Новые люди» - 8,6%, «Справедливая Россия» - 5,5%. Экзитпол проводился 18-20 сентября на выходе с избирательных участков. Общее количество участковых избирательных комиссий, охваченных опросом, составило 987 в 58 субъектах РФ.

Таким образом, во данным экзитполов, распределение мест в Государственной Думе девятого созыва может измениться по сравнению с предыдущим составом парламента: «Справедливая Россия» переместится с третьего места на пятое.

18-20 сентября проходили выборы депутатов Госдумы. В Псковской области также выбирали депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Помимо этого, были организованы три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах. 

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