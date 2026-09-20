Игорь Сопов: Эти выборы прошли скучно и спокойно

Можно сказать, что эти выборы прошли скучно и спокойно, и для нас это хорошо, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Не было никаких сенсаций, и не было никаких мероприятий, которые бы повлияли на волеизъявления наших граждан, и, тем более, на отмену результатов. Поэтому мы считаем, что выборы завершились на довольно хорошем уровне. Мы видим, что у нас явка в дистанционном электронном голосовании превысила 91%. Это очень хорошо. Проголосовало более 49 тысяч человек, и теперь комиссии приступают к работе по подсчету голосов на избирательных участках, и потом уже будут привозить избирательные протоколы к нам сюда, чтобы мы подвели итоги», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома уточнил, что подведение итогов по выборам в Государственную Думу планируется 21 сентября в 14:00 в торжественной обстановке.

«В дальнейшем протоколы, которые будут подписаны Избирательной комиссией Псковской области, отправятся специальной связью в город Москву, где впоследствии уже будут подводиться общие итоги по всей стране», - подчеркнул Игорь Сопов.

Также председатель облизбиркома рассказал о том, как прошло впервые введенное в Псковской области в этом году детское голосование.