Игорь Сопов: Эти выборы прошли скучно и спокойно

Можно сказать, что эти выборы прошли скучно и спокойно, и для нас это хорошо, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
«Не было никаких сенсаций, и не было никаких мероприятий, которые бы повлияли на волеизъявления наших граждан, и, тем более, на отмену результатов. Поэтому мы считаем, что выборы завершились на довольно хорошем уровне. Мы видим, что у нас явка в дистанционном электронном голосовании превысила 91%. Это очень хорошо. Проголосовало более 49 тысяч человек, и теперь комиссии приступают к работе по подсчету голосов на избирательных участках, и потом уже будут привозить избирательные протоколы к нам сюда, чтобы мы подвели итоги», - сказал Игорь Сопов.
Председатель облизбиркома уточнил, что подведение итогов по выборам в Государственную Думу планируется 21 сентября в 14:00 в торжественной обстановке.
«В дальнейшем протоколы, которые будут подписаны Избирательной комиссией Псковской области, отправятся специальной связью в город Москву, где впоследствии уже будут подводиться общие итоги по всей стране», - подчеркнул Игорь Сопов.
Также председатель облизбиркома рассказал о том, как прошло впервые введенное в Псковской области в этом году детское голосование.
«Детское голосование прошло отлично, наши председатели, члены участковых избирательных комиссий, которые работали с детьми, умилялись, глядя, как малыши заполняли бюллетени, опускали их в ящики для голосования. Для малышей это был целый жизненный опыт. Главное, что итоги детского голосования мы тоже будем подводить. Не так быстро, как итоги официальных выборов, но тем не менее мы их подведем с участием детской избирательной комиссии, и тоже обязательно эти итоги вам скажем. Сейчас детская избирательная комиссия работать не может, они посмотрели "Спокойной ночи, малыши" и легли, спать, а вот когда проснутся, тогда мы приступим к этой работе», - заключил Игорь Сопов.