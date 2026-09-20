Явка на выборах в Госдуму превысила 55%

Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 18.05 мск составляет 55,08%, следует из данных на сайте ЦИК.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны, пишет РИА Новости.