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Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания завершилось в Псковской области

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В Псковской области завершился третий день Единого дня голосования. В 20.00 закрылись все 567 избирательных участков. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. 

По данным Избирательной комиссии Псковской области на 18:00, явка на выборах составляла 43,11% (без учета дистанционного электронного голосования). Проголосовали 185 154 человека, что составляет 43,11% от общего числа избирателей (всего на участках голосуют 441 412 человек). С помощью ДЭГ проголосовали 48 734 человека (явка 90%).

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах. 

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Сюжет

Единый день голосования-2026

Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания завершилось в Псковской области

Явка на избирательных участках в Псковской области превысила 43%

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