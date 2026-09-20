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Дмитрий Шахов: Прибалтика ограничивает голосование россиян

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Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил вместе с федеральным омбудсменом Яной Лантратовой и своими региональными коллегами в Ситуационном центре Общественной палаты Российской Федерации по наблюдению за выборами, сообщили на сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фото: Дмитрий Шахов

В своём выступлении Дмитрий Шахов рассказал, как организовано голосование в Псковской области для граждан России, проживающих за рубежом, в том числе в странах Прибалтики. Это связано с тем, что властями Прибалтийских государств продолжается, как в нарушении общепризнанных принципов и норм международного, так и европейского права, дискриминационная политика ограничения возможности голосования гражданам России.

Как отметил псковский омбудсмен, в целях обеспечения избирательных прав граждан России, проживающих в странах Прибалтики, ЦИК России и Избирательной комиссией Псковской области на границах с Эстонией и Латвией организованы 5 мобильных участков.

Условия голосования в этих пунктах соответствуют международным стандартам при проведении выборов, обеспечено право граждан России на получение полной и достоверной информации о всех политических партиях, представители которых избираются в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. При голосовании избирателю обеспечено его право на тайное волеизъявление.

Дмитрий Шахов поблагодарил областную избирательную комиссию и её председателя Игоря Сопова за профессиональный подход по обеспечению избирательных прав наших соотечественников.

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