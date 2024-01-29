Политика

Самовыдвиженец Баташев снял свою кандидатуру с президентских выборов

Самовыдвиженец Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. В среду блогер принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии. Он должен был собрать не менее 300 тысяч подписей.

«В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался. Я первый зеленый кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ», - сказал Баташев журналистам.

Он отметил, что сегодня последний день подачи документов для регистрации.«Мы не готовы», - добавил Баташев.

Политик отказался отвечать на вопрос, сколько подписей ему все-таки удалось собрать. «Мы технически сильно не справились», - приводит ответ Баташева РИА Новости.

Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.