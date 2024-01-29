Политика

Илья Стрелков: Многие эксперты согласны, что явка на выборах может составить от 70% до 80%

Участники Всероссийского экспертного форума прогнозируют явку на президентских выборах от 70% до 80%. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Всероссийский экспертный форум проходил первый раз. Коллеги из общественной палаты собрали экспертное сообщество со всей России и мне выпала честь представлять Псковскую область. Многие эксперты согласны,что явка возможна от 70% до 80%», – отметил Илья Стрелков.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.