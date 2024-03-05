Политика

«Гонки по вертикали»: послание Путина, интрига выборов и голосование на границе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Главным событием минувшей недели стало ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прозвучало оно за пару недель до президентских выборов и являлось, по сути, оглашением предвыборной программы - плана действий на очередной президентский срок Путина, то есть до 2030 года. Это объясняет и большую, чем обычно, продолжительность выступления (оно длилось два часа с лишним), и акцент на вопросах внутрироссийской повестки - приоритетах развития, мерах поддержки регионов и отдельных слоев населения, запуске новых национальных проектов - таких как «Семья», «Молодежь России» и других. Таким образом президент в очередной раз посрамил прогнозы тех обозревателей и авторов политических Telegram-каналов, которые полагали, что основной в это непростое время, когда конфликт России и Запада становится острее день ото дня, будет внешнеполитическая повестка. Да, про это тоже было (про Запад, наших партнеров в мире, суверенитет и т.д.), но основной акцент - на другом. Чаще, чем обычно, тут звучали названия регионов - это был тот редкий случай, когда в послании прозвучала наша Псковская область - в контексте разговора о развитии системы образования.

Владимир Путин, президент России: Строительство первых образовательных школ лидерского уровня начнём уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях.

В целом многое из сказанного относилось к регионам, в том числе Псковской области. Важным для нее решением комментаторы назвали объявленное президентом продление срока действия индивидуальных программ социально-экономического развития 10 субъектов федерации. Напомню, в Псковской области такая программа реализуется с 2020-го и рассчитана на 4 года. Еще в конце 2022-го псковские региональные власти обращались к президенту с просьбой продлить действие программ социально-экономического развития до 2030 года. Теперь объявлено: так тому и быть.

Владимир Путин: 10 субъектов Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу правительство продлить действие этих программ ещё на шесть лет.

И еще одно важное решение для региона, на котором висит многомиллиардный долг, - о снижение долговой нагрузки, проще говоря – частичном списании долгов. О том, как это отразится на Псковской области по горячим следам заявил губернатор Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Одна из самых главных вещей, которая была озвучена, - бюджетные кредиты будут списаны в размере двух третей. Для нашего региона только по этому году это более 4 млрд рублей, которые можно предусмотреть на дополнительное развитие области.

Если говорить о реакции псковских политиков на выступление Владимира Путина в целом, то практически все комментарии ожидаемо носили одобрительный характер. Вот только несколько цитат. «Послание президента - это образ будущего сильной и независимой России, на много лет вперед», - заявил сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который, кстати, 1 марта вновь побывал в регионе и вместе с губернатором отдал дань памяти героям 6-й роты.

Спикер областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал послание президента так: «"Планы большие, расходы тоже" – думаю, это именно то, что жители страны хотели сегодня услышать от главы государства и услышали, причём, на уровне уже проработанных решений и чётких поручений». Схожие цитаты можно приводить долго - по теме отметились и представители партии власти, и системной оппозиции, скажем, эсер Олег Брячак заключил: «Страна получила мощный положительный заряд». Особняком тут стоит реакция разве что псковских яблочников - причем, отреагировали они нестандартно. Внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * вместо комментария привел статистику выступления: подсчитал, что за 2 часа 6 минут Владимир Путин произнес 12 865 слов, поместившихся в 293 абзаца и 1300 (по стенограмме) строк. И указал слова-лидеры (такие, как «регион», «проект», «программа», «развитие», «рубль»), прозвучавшими не менее чем по пятьдесят раз, а напоследок привел ряд слов, которые в послании не были произнесены ни разу - начиная с «Конституции» и заканчивая словом «Бог».

Послание Владимира Путина стало центральным событием недели, в том числе на дистанции предвыборной кампании, которая вышла на финишную прямую - до голосования остается всего полторы недели.

Что касается других кандидатов - коммуниста Николая Харитонова, либерал-демократа Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова от партии «Новые люди», то все они продолжают свои агитационные кампании, встречаются с избирателями, ходят на теледебаты. И все вместе пытаются дать ответ на, пожалуй, главный вопрос президентских выборов в России, основную интригу: кто займет второе место? Вопрос далеко не праздный - для кандидатов и отправивших их на выборы партий это имеет большое значение, тем более с учетом неминуемой трансформации партийно-политической системы и перспектив на грядущих парламентских выборах 2026 года. Ожидается, что по итогам президентской кампании изменится вес партий и их расстановка. И вроде так выходит, что за эту вторую ступеньку на условном пьедестале идет ожесточенная борьба кандидатов от системной оппозиции.

Если посмотреть дебаты, то видно, что кандидаты и их доверенные лица стараются подчеркнуть принципиальные различия между партиями и кандидатами, дистанцируются друг от друга, не соглашаются с оппонентами, причем, бывает, доходит до смешного - если один скажет, что за окном утро, другой будет утверждать, что вечер - это даже не образное выражение, а так и происходит.

Ведущий дебатов: Леонид Эдуардович Слуцкий, здравствуйте!

Леонид Слуцкий: Добрый вечер!

Ведущий дебатов: Николай Михайлович Харитонов.

Николай Харитонов: Доброе утро!

Короче, борьба идет - и все кандидаты вроде бы заинтересованы в том, чтобы обойти соперников и занять заветное второе место. Но так ли это? Ответ на этот вопрос ищут в политических Telegram-каналах, в том числе псковских, и некоторые авторы не исключают, что есть в этой борьбе за условное выборное «серебро» то, что многие наблюдатели явно упускают из виду. И тот, кому, может быть, невыгодно быть в гонке вторым. Подчеркну: всё это не более чем высказываемые версии и предположения. Так вот, выгодно ли стать вторым Леониду Слуцкому и ЛДПР? Без сомнения, да. Для либерал-демократов это — реализация многолетней мечты наконец-то опередить коммунистов и стать «партией №2» в стране. А для самого Леонида Слуцкого, которому необходимо доказать свое право на лидерство, такой результат будет означать в значительной мере избавление от статуса «тени Жириновского» и вхождение в клуб главных политиков страны.

- Ребята, на его месте должен быть я (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Далее по списку. Выгодно ли сохранить второе место КПРФ и ее кандидату Николаю Харитонову? Разумеется. Для коммунистов это, прежде всего, сохранение статуса главной оппозиционной силы в стране. Сам Харитонов — фигура, может быть, относительно случайная, временная, опасности для системы не представляющая. Борозды не испортил, глубоко не вспахал, где-то напомнил об истории великой страны, где-то на дебатах позабавил.

Николай Харитонов: Потому что мы кальций не кушаем.

При этом факт участия в выборах именно товарища Харитонова говорит о том, что КПРФ, у руля которой многие десятилетия находится Геннадий Зюганов, стоит на пороге смены руководства. Для партии было бы лучше этот процесс проводить в привычном статусе, а не на фоне драматичного «разбора полетов» и рефлексии от третьего или даже четвертого места.

- Это какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»).

Еще один участник кандидатского квартета - Владислав Даванков. Выгодно ли ему стать вторым? А вот тут большой вопрос, полагают обозреватели. Ибо для него такой расклад таит опасность - в этом случае Даванков моментально станет главной мишенью, которую начнут обстреливать со всех сторон. Во-первых, политрелоканты и несистемщики — потому что «марионетка Кремля», «сыграл на подтанцовке у главного кандидата», «создавал видимость конкуренции и легитимизировал выборы» и т.д. (надо ли напоминать, что традиционно несистемщики больше нападают не на власть, а на тех, кто им идейно более близок). Во-вторых, «системные либералы», которые будут говорить, что Даванков — дутый персонаж, его успех — стечение обстоятельств и результат недопуска серьезных кандидатов от оппозиции. Таким образом, к нему вполне может приклеиться статус «угонщика электората» и случайного «подбирателя чужих голосов». В-третьих, мишенью Владислав Даванков может стать и для лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, для которого молодой однопартиец становится по сути конкурентом - слишком известным и публичным, претендентом на лидерство в партии. Де-факто уже сегодня многие воспринимают претендента на пост президента как реального лидера «Новых людей». В-четвертых, обрушится на самого молодого кандидата и Система, в широком смысле. Второе место Даванкова будет означать, что «кандидат альтернативы», выступающий с позицией, которая значительно отличается от установок трех других участников выборов, в том числе по вопросу СВО («Чем раньше мы начнем переговоры - тем скорее мы с вами увидим мир»), доказал состоятельность, а значит в обществе есть серьезный запрос на альтернативное настоящее и будущее страны.

Крайне сомнительно, что все это нужно Владиславу Даванкову. Поэтому, видимо, не стоит удивляться очевидным нестыковкам в предвыборной тактике кандидата от «Новых людей» и отсутствию заметной активности партийных отделений на местах, в том числе в Псковской области. Повторюсь: это не более чем версия, которая, впрочем, вполне имеет право на существование.

Напоследок напомню, что до выборов президента России остается всего полторы недели. В настоящее время продолжается регистрация на дистанционное электронное голосование. По количеству желающих проголосовать в формате ДЭГ Псковская область в числе лидеров по России. Из последних новостей о выборах: вблизи погранпереходов в Псковской области откроют избирательные участки для соотечественников, проживающих за рубежом.

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Дело в том, что консульства и представительства РФ в ряде стран закрываются, поэтому количество организованных избирательных участков для голосования сокращается. Планируется, что голосование на границе будет организовано в помещениях либо в автобусах, И это должны быть полноценные избирательные участки со всеми информационными материалами, с сейфами для хранения бюллетеней и т.д., о чем в эфире радио «ПЛН FM» рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Интервью с ним доступно на сайте Псковской Ленты, в нашей группе во «ВКонтакте» и на канале ПЛН-ТВ. На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, kremlin.ru, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, кадр трансляции дебатов на телеканале «Россия 1».

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.