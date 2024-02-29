Политика

Избирательные участки для соотечественников откроют вблизи погранпереходов в Псковской области

Избирательные участки для соотечественников, проживающих за рубежом, откроют вблизи погранпереходов в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с журналистами 4 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В период проведения федеральных кампаний в Российской Федерации, выборы в Госдуму или выборы президента, всегда Центральная избирательная комиссия открывает зарубежные избирательные участки для голосования граждан РФ, которые находятся в этот момент за рубежом или проживают там. В настоящее время принято решение ЦИК об организации досрочного голосования на 67 избирательных участках в 45 странах мира. Досрочное голосование уже началось некоторых странах с 1 марта. Например, в 11 странах раньше проголосуют граждане России, если они находятся в Камеруне, Экваториальной Гвинее и также на Кипре. Могу сразу сказать, что в этом федеральном сезоне количество избирательных участков, открывающихся за рубежом, существенно ниже, нежели чем в предыдущих. В 2018 году у нас было организовано голосование в 77 странах, а в этом году только 45», – сказал он.

Игорь Сопов объяснил это тем, что консульства и представительства Российской Федерации в ряде стран закрываются, поэтому количество организованных избирательных участков для голосования сокращается.

Например, как привел данные заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, в Германии из 15 участков в этом году откроются всего лишь только 2. Отмечается, что власти Германии не объясняют, какова причина не открытия этих участков.

«На самом деле все эти разговоры - это разговоры, которые влияют на легитимизацию процесса голосования за рубежом. Например, в Эстонии при наличии у наших граждан так называемых серых паспортов, они лишены в принципе права избирать и быть избранными. Недавно вернулись из Белоруссии, там граждане РФ, которые имеют вид на жительство, имеют право голосовать на муниципальных выборах и даже принимать участие в качестве кандидата. Большое количество наших избирателей, которые проживают на территории прибалтийских государств, ближайших к нам, традиционно голосовали на избирательных участках при консульстве и посольстве. Там же голосовали туристы, которые в это время выезжали за границу», – продолжили Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что количество участков в Прибалтике резко сократилось.

«В настоящее время из-за действий властей недружественных государств ряд дипломатических консульств и представительств закрывается или ограничивается в работе, поэтому эти участки там не откроются. В целях создания условий в реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, которые проживают за границей, ЦИК приняла решение об организации на территории РФ избирательных участков, которые будут находиться вблизи непосредственно пограничных переходов. Избиратели, проживающие там, в дни голосования - 15, 16 и 17 марта - смогут приехать на территорию РФ и проголосовать непосредственно вблизи от пограничных переходов. Для того, чтобы было комфортно проголосовать тем, кто приезжает из-за границы, в Псковской области специально для этого открыли 9 избирательных участков в непосредственной близости перед границами», – сказал председатель облизбиркома.

Участки будут находиться в трех населенных пунктах: Себеж, Пыталово и Печоры. Также на всей территории Псковской области открывается 34 избирательных участка, где могут проголосовать люди, обладающие паспортом гражданина РФ, но не обладающие определенной регистрацией.

Чтобы проголосовать, нужно будет подать заявление о желании проголосовать. Это заявление можно подать прямо на избирательном участке.

Игорь Сопов подчеркнул, что бланки для голосующих избирательные комиссии подготовят специально.

«В этом бланке будут также указаны предостережение о недопустимости двойного голосования, чтобы не было перехода с одного участка на другой. Это будет жестко контролироваться и, соответственно, все наши избиратели могут прибыть к нам в РФ и проголосовать», – уточнил он.

Также для голосования на территории РФ можно будет использовать заграничный и дипломатические паспорта, которые есть у граждан. В данный момент избирательная комиссия Псковской области прорабатывает вопрос открытия дополнительных избирательных участков на границе с Прибалтикой.

«Мы планируем, что в непосредственной близости от переходов будут открываться участки, которые будут находиться в низкопольных автобусах с большой площадью», – заключил Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.