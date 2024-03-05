Политика

Представители российского омбудсмена посетят избирательные участки в приграничье Псковщины

Представители уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой посетят избирательные участки, организованные в пунктах перехода границы РФ в Псковской области. Об этом российский омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Татьяна Москалькова / Telegram

«Наши представители посетят избирательные участки, организованные в пунктах перехода границы в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, где смогут проголосовать наши соотечественники, проживающие в сопредельных государствах», - написала Татьяна Москалькова.

Ранее сообщалось, что избирательные участки для соотечественников, проживающих за рубежом, откроют вблизи погранпереходов в Псковской области. Участки будут находиться в трех населенных пунктах: Себеж, Пыталово и Печоры.