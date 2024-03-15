Политика

Антон Минаков отдал свой голос на выборах президента с помощью ДЭГ

Руководитель фракции ЛДПР Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков отдал свой голос на выборах президента с помощью ДЭГ, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я хотел бы поздравить всех соотечественников, граждан России, со стартом трёхдневного голосования на выборах президента РФ. Это важнейшие выборы и важнейшие дни в истории нашей страны», - обратился к согражданам Антон Минаков.

Парламентарий призвал всех граждан обязательно найти время, чтобы прийти на избирательные участки, а кто предварительно зарегистрировался на электронное голосование, обязательно принять дистанционное участие в выборах президента.

«Я уже свой голос отдал за кандидата, которому доверяю. Сделал я это дистанционно. Считаю, что у ДЭГ есть несколько преимуществ – если у человека нет возможности выделить время на поход на избирательный участок, он может проголосовать в любом удобном месте прямо со своего телефона», - поделился Антон Минаков.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.