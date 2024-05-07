Политика

Владимир Путин официально вступит в должность президента 7 мая

Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства – во вторник состоится церемония его инаугурации.

Путин будет руководить страной следующие шесть лет - до 2030 года.

Кремль планирует в целом следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно хорошо прописанная процедура, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но будут, по его словам, и определенные нюансы.

Церемонию покажут в прямом эфире. Мероприятие начнется около полудня, его будут освещать ведущие российские телеканалы и радиостанции. Согласно сетке вещания, предварительно телеканалы закладывают на трансляцию один час эфирного времени.

В приглашениях, которые получили гости инаугурации, указано, что торжественная церемония начнется в Большом Кремлевском дворце в 11.45.

После инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность президентом. Члены «старого» кабмина автоматически получают приставку и. о. и продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Накануне президент России провел заключительную встречу с действующим кабмином, пишет РИА Новости.

В первый раз Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяет действующему главе государства баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012-м, а затем был переизбран на должность президента в 2018-м. Право участвовать в выборах 2024 года Путин получил после того, как в 2020 году в ходе общероссийского голосования были приняты поправки к Конституции РФ, посвященные новым требованиям к разным уровням власти и закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами.

О планах выдвижения на новый президентский срок Путин объявил в декабре 2023 года. Тогда об этом его спросил участник спецоперации, Герой ДНР Артем Жога. Путин отмечал, что в разное время у него были разные мысли на этот счет, но сейчас «такое время, когда нужно принять решение». В результате на президентских выборах в России, которые проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал рекордные 87,28% голосов.

Церемония начинается с внесения знаменосцами Роты почетного караула государственного флага России, Штандарта президента, специального экземпляра Конституции и Знака президента. Под звуки «Встречного марша» они торжественно пронесут эти президентские символы и установят на сцене в Андреевском зале.

Специальный экземпляр основного закона страны размещают по правую руку на трибуне, где будет принята присяга, а знак - по левую. Рядом с трибуной будут председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.

Во время церемонии глава государства произносит присягу, после чего председатель Конституционного суда объявляет о его вступлении в должность и вручает ему символы власти. После этого президент выступает с обращением к гражданам, а затем по традиции принимает парад Президентского полка на Соборной площади Кремля.