Политика

«Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа

Здравствуйте, дорогие друзья! После непродолжительной паузы в День радио на волне ПЛН FM «Гонки по вертикали». В студии автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни.

Мы выходим в эфир в день, когда в Москве, в Большом Кремлевском дворце, проходит церемония вступления в должность президента России. Это уже пятая за последние четверть века инаугурация Владимира Путина.

На снимке: Владимир Путин перед началом церемонии вступления в должность президента России. 7 мая 2024 года.Фото: kremlin.ru

После нее он получит право находиться на президентском посту еще 6 лет - до 2030 года и, как уже подсчитано моими коллегами, по окончании своего пятого президентского срока Владимир Путин сможет считаться одним из самых долго правивших главой Российского государства. Какими будут ближайшие шесть лет, сегодня с уверенностью не скажет никто. Прогнозы - вообще дело неблагодарное, тем более в наше время стремительных и кардинальных изменений, когда горизонты планирования опустились до рекордных отметок. Действительно, кто в 2018-м, когда начинался предыдущий срок, мог предсказать хотя бы основные события и процессы начала 2020-х?! Вопрос риторический. Вот и сейчас можно разве что гадать на тему сроков и результатов СВО, ее последствий, и многого другого, в том числе масштабов конфликта РФ с коллективным Западом - отмечу, накануне стало известно, что Россия проведет учения с ядерным оружием и обещает Великобритании жесткий ответ за ее действия. Короче, спираль напряженности продолжает закручиваться - и что там дальше, неизвестно: то ли обещаемый пропагандистами и толкователями пророчеств разных нострадамусов расцвет, то ли дальнейшее преодоление испытаний и поиск каждым из нас по отдельности и всем вместе ответов на новые вопросы, вызовы и угрозы. Как говорила «прорицательница» из популярного фильма, самое главное событие в вашей жизни у вас впереди.

В чем можно быть уверенным, так это в том, что ближайшие недели пройдут в российской политике под знаком перемен. Уже сегодня, 7 мая после инаугурации вновь избранного президента действующее правительство согласно статье 116 Конституции РФ уходит в отставку.

На снимке: председатель правительства Михаил Мишустин (слева) и министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. 7 мая 2024 года. Фото: kremlin.ru

После чего глава государства вносит в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра, депутаты ее рассматривают и утверждают - судя по некоторым комментариям, ждать этого долго не придется. Затем председатель правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и внесет в Госдуму на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Как полагают эксперты, изменения будут - не только в правительстве, но в целом в политических и административных элитах.

Как мы уже отмечали, подобные прогнозы основаны помимо прочего и на тезисах послания президента Федеральному собранию, которое было его же предвыборной программой. Как заявлял Владимир Путин, слово «элита» во многом себя дискредитировало - теми, кто считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно теми, кто набил карманы в 90-е, - вот «они точно не элита». А подлинная элита, как говорил президент, - это те, кто служит России, участники специальной военной операции, люди труда и другие достойные граждане. Стоит ли удивляться обилию версий в комментариях политологов и авторов Telegram-каналов относительно того, кто в условиях этой новой политической реальности потеряет позиции, а кто напротив может подняться. Кстати, и про псковского губернатора Михаила Ведерникова, проявившего себя в том числе по теме СВО и поднявшегося в рейтинге глав регионов, некоторые наблюдатели говорят, что он может получить новое назначение. Ожидаемые общие изменения породили тут очередную волну слухов и разговоров. Впрочем, как вы наверняка знаете, «Гонки по вертикали» - программа серьезная, гаданием на кофейной гуще и пересказом конспирологических версий мы тут не занимаемся, опираемся на факты. Если и делаем прогнозы, то значит - имеем основания. Вот и анонсированные нами в начале апреля изменения в политическом блоке правительства произошли.

На фото: Александр Серавин

Вице-губернаторский пост покинул Александр Серавин - «политрук» и столп политического блока регионального правительства отправился в Петербург, где стал советником председателя Законодательного собрания и, видимо, будет заниматься избирательной кампанией губернатора Северной столицы Александра Беглова. Напомню, что Александр Серавин пришел в наш регион после отставки вице-губернатора Николая Цветкова (вначале как политтехнолог, потом занял пост заместителя главы области). Он провел ряд эффективных кампаний - по поправкам в Конституцию, губернаторские и президентские выборы, кампании в муниципалитетах. Очевидно, что его уход - большая потеря для политблока правительства, и последствия наступили даже быстрее, чем можно было ожидать. Ну да, разумеется, я про ход второго этапа муниципальной реформы. Сегодня на внеочередной сессии областного Собрания депутаты поддержали инициативу пяти районов - Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского - о преобразовании их в муниципальные округа. Среди этих муниципальных образований нет Гдовского района, который тоже планировалось включить в орбиту муниципальной реформы. Но нет - и не потому что люди там категорически против муниципальной реформы и верят в историческую миссию местного самоуправления, как утверждают противящиеся реформе яблочники (напомню, что о противодействии реформе заявлял председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук), а потому, что чиновники в данном случае плохо сработали, и даже прощальный нагоняй от Александра Серавина и депутатский десант не смогли помочь.

Чиновники управления внутренней политики не смогли переиграть местных политаксакалов, включая бывших глав района, допустили их альянс с «яблочниками» и в итоге не смогли обеспечить перевес на волостных слушаниях. Естественно, рано или поздно Гдовский район также «дожмут», но такие косяки для нынешнего времени не приемлемы с точки зрения системы.

Впрочем, надо понимать, что политический вице-губернатор - это не только выборы и муниципальная реформа, круг его полномочий значительно шире - от взаимодействия с общественными организациями до связей с новыми территориями. Логично, что вскоре после ухода Александра Серавина сферы ведения заместителей губернатора были перераспределены, соответствующее распоряжение 3 мая подписал Михаил Ведерников. Как следует из документа, глава региона через руководителя аппарата правительства области Андрея Вьюнова курирует, координирует и направляет деятельность управления информационной политики, управления внутренней политики и управления местного самоуправления и территориального развития. Ранее за координацию их работы отвечал Александр Серавин. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова теперь также курирует управление цифрового развития и связи правительства.

На фото: вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева

В сферу ведения нового вице-губернатора - экс-председателя комитета по культуре Ольги Тимофеевой отнесены комитет по культуре (ранее находился в сфере ведения Веры Емельяновой), комитет по туризму (ранее отвечала Нинель Салагаева), комитеты по спорту и по молодежной политики (ранее их курировал Александр Серавин), комитета по охране объектов культурного наследия (прежде находился в сфере прямого ведения губернатора). Процесс перемен в органах региональной власти продолжается. Не далее как сегодня утром стало известно, что руководитель областного комитета юстиции Дмитрий Иванов покинул свой пост. Как не преминула между делом напомнить Псковская Лента Новостей, совсем недавно чиновник попал в неприятную ситуацию из-за неумения грамотно общаться с прессой, когда на обычный запрос на получение информации, он ушел в полное отрицание реальности, спрятавшись за типичной отпиской, характерной для чиновников прошлого. Отчего ПЛН, во-первых, пожелала господину Иванову научиться на ошибках и, во-вторых, выразила надежду на то, что преемник окажется более контактным для масс-медиа — вернее, преемница, врио председателя комитета назначена экс-первый заместитель начальника правового управления правительства области Марина Чамкина.

Напоследок коротко о региональных отделениях политических партий. «Единая Россия» проводит традиционную процедуру предварительного голосования по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Интересно, в Пскове, где предстоит доизбрать депутата гордумы по округу №5 вместо вернувшейся в Собрание Натальи Мельниковой заявились аж 9 человек, в том числе директор средней школы №5 Наталья Веселкова и экс-депутат гордумы Валерий Тюменцев.

На фото: участница праймериз - директор школы №5 города Пскова имени Марка Евтюхина Наталья Веселкова

Тем временем оппозиционные партии заняты своими делами. Коммунисты провели первомайские мероприятия — ожидаемо ничем не удивили. В ЛДПР размышляют над будущим — планам и задачам партии был посвящен большой федеральный форум, на котором побывал региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. А до этого он был активен на сессии областного Собрания, в ходе которой депутаты участвовали, можно сказать, в атаке на регоператора по обращению с бытовыми отходами. Судя по всему, дана отмашка на поиск потенциального сменщика, но вопрос пока не закрыт. Пожалуй, самое интересное в партийной жизни происходит сейчас при слиянии «Новых людей» и «Партии роста». На днях в Пскове свежеиспеченные однопартийцы поделили портфели.

На фото: руководители регионального отделения «Новых людей» Андрей Маковский (слева) и Игорь Романов

Как мы и прогнозировали, секретарем избран «ростовик» Игорь Романов (ранее этот пост занимала Тамара Новицкая). А председателем регионального отделения остался депутат областного Собрания от «Новых людей» Андрей Маковский. Соглашусь с теми, кто находит ситуацию в реготделении весьма двусмысленной. Однозначного ответа на вопросы, кто там главный и кому через пару лет может достаться партийный мандат депутата и штатное место в областном Собрании, пока нет. Так что продолжим наблюдать - и в рамках нашей программы, и на сайте ПЛН.

На этом всё. С Днем Победы вас! Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, kremlin.ru, социальные сети.