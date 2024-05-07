Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
педагоги лучшие из лучших
Кабельный потенциал
Игорь Иванов о профсоюзах
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
ENERGY кешбэк-игра
места для выпускного
где в Пскове получить права
день победы великие луки
ПЭМЗ ищет сотрудников
взгляд в будущее ИТ в образовании
топ-5 рецептов пасхи
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
оплата сверхурочных работ
Матросовы не узнанные нами...
 
 
 
ещё Политика 07.05.2024 11:410 Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа  07.05.2024 17:400 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа. ВИДЕО 07.05.2024 15:470 Александр Седунов: Инаугурация президента прошла торжественно 07.05.2024 15:070 Александр Козловский: «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента 07.05.2024 14:380 Андрей Турчак: «Единая Россия» была и остается партией президента 07.05.2024 14:360 Дмитрий Петров: Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 02.05.2024 07:190 Смена погоды ожидается на Северо-Западе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа

07.05.2024 13:41|ПсковКомментариев: 3

Здравствуйте, дорогие друзья! После непродолжительной паузы в День радио на волне ПЛН FM «Гонки по вертикали». В студии автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни.

 

Мы выходим в эфир в день, когда в Москве, в Большом Кремлевском дворце, проходит церемония вступления в должность президента России. Это уже пятая за последние четверть века инаугурация Владимира Путина.

На снимке: Владимир Путин перед началом церемонии вступления в должность президента России. 7 мая 2024 года.Фото: kremlin.ru

После нее он получит право находиться на президентском посту еще 6 лет - до 2030 года и, как уже подсчитано моими коллегами, по окончании своего пятого президентского срока Владимир Путин сможет считаться одним из самых долго правивших главой Российского государства. Какими будут ближайшие шесть лет, сегодня с уверенностью не скажет никто. Прогнозы - вообще дело неблагодарное, тем более в наше время стремительных и кардинальных изменений, когда горизонты планирования опустились до рекордных отметок. Действительно, кто в 2018-м, когда начинался предыдущий срок, мог предсказать хотя бы основные события и процессы начала 2020-х?! Вопрос риторический. Вот и сейчас можно разве что гадать на тему сроков и результатов СВО, ее последствий, и многого другого, в том числе масштабов конфликта РФ с коллективным Западом - отмечу, накануне стало известно, что Россия проведет учения с ядерным оружием и обещает Великобритании жесткий ответ за ее действия. Короче, спираль напряженности продолжает закручиваться - и что там дальше, неизвестно: то ли обещаемый пропагандистами и толкователями пророчеств разных нострадамусов расцвет, то ли дальнейшее преодоление испытаний и поиск каждым из нас по отдельности и всем вместе ответов на новые вопросы, вызовы и угрозы. Как говорила «прорицательница» из популярного фильма, самое главное событие в вашей жизни у вас впереди.

В чем можно быть уверенным, так это в том, что ближайшие недели пройдут в российской политике под знаком перемен. Уже сегодня, 7 мая после инаугурации вновь избранного президента действующее правительство согласно статье 116 Конституции РФ уходит в отставку.

На снимке: председатель правительства Михаил Мишустин (слева) и министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. 7 мая 2024 года. Фото: kremlin.ru

После чего глава государства вносит в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра, депутаты ее рассматривают и утверждают - судя по некоторым комментариям, ждать этого долго не придется. Затем председатель правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и внесет в Госдуму на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Как полагают эксперты, изменения будут - не только в правительстве, но в целом в политических и административных элитах.

Как мы уже отмечали, подобные прогнозы основаны помимо прочего и на тезисах послания президента Федеральному собранию, которое было его же предвыборной программой. Как заявлял Владимир Путин, слово «элита» во многом себя дискредитировало - теми, кто считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно теми, кто набил карманы в 90-е, - вот «они точно не элита». А подлинная элита, как говорил президент, - это те, кто служит России, участники специальной военной операции, люди труда и другие достойные граждане. Стоит ли удивляться обилию версий в комментариях политологов и авторов Telegram-каналов относительно того, кто в условиях этой новой политической реальности потеряет позиции, а кто напротив может подняться. Кстати, и про псковского губернатора Михаила Ведерникова, проявившего себя в том числе по теме СВО и поднявшегося в рейтинге глав регионов, некоторые наблюдатели говорят, что он может получить новое назначение. Ожидаемые общие изменения породили тут очередную волну слухов и разговоров. Впрочем, как вы наверняка знаете, «Гонки по вертикали» - программа серьезная, гаданием на кофейной гуще и пересказом конспирологических версий мы тут не занимаемся, опираемся на факты. Если и делаем прогнозы, то значит - имеем основания. Вот и анонсированные нами в начале апреля изменения в политическом блоке правительства произошли.

На фото: Александр Серавин

Вице-губернаторский пост покинул Александр Серавин - «политрук» и столп политического блока регионального правительства отправился в Петербург, где стал советником председателя Законодательного собрания и, видимо, будет заниматься избирательной кампанией губернатора Северной столицы Александра Беглова. Напомню, что Александр Серавин пришел в наш регион после отставки вице-губернатора Николая Цветкова (вначале как политтехнолог, потом занял пост заместителя главы области). Он провел ряд эффективных кампаний - по поправкам в Конституцию, губернаторские и президентские выборы, кампании в муниципалитетах. Очевидно, что его уход - большая потеря для политблока правительства, и последствия наступили даже быстрее, чем можно было ожидать. Ну да, разумеется, я про ход второго этапа муниципальной реформы. Сегодня на внеочередной сессии областного Собрания депутаты поддержали инициативу пяти районов - Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского - о преобразовании их в муниципальные округа. Среди этих муниципальных образований нет Гдовского района, который тоже планировалось включить в орбиту муниципальной реформы. Но нет - и не потому что люди там категорически против муниципальной реформы и верят в историческую миссию местного самоуправления, как утверждают противящиеся реформе яблочники (напомню, что о противодействии реформе заявлял председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук), а потому, что чиновники в данном случае плохо сработали, и даже прощальный нагоняй от Александра Серавина и депутатский десант не смогли помочь.

Чиновники управления внутренней политики не смогли переиграть местных политаксакалов, включая бывших глав района, допустили их альянс с «яблочниками» и в итоге не смогли обеспечить перевес на волостных слушаниях. Естественно, рано или поздно Гдовский район также «дожмут», но такие косяки для нынешнего времени не приемлемы с точки зрения системы.

Впрочем, надо понимать, что политический вице-губернатор - это не только выборы и муниципальная реформа, круг его полномочий значительно шире - от взаимодействия с общественными организациями до связей с новыми территориями. Логично, что вскоре после ухода Александра Серавина сферы ведения заместителей губернатора были перераспределены, соответствующее распоряжение 3 мая подписал Михаил Ведерников. Как следует из документа, глава региона через руководителя аппарата правительства области Андрея Вьюнова курирует, координирует и направляет деятельность управления информационной политики, управления внутренней политики и управления местного самоуправления и территориального развития. Ранее за координацию их работы отвечал Александр Серавин. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова теперь также курирует управление цифрового развития и связи правительства.

На фото: вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева 

В сферу ведения нового вице-губернатора - экс-председателя комитета по культуре Ольги Тимофеевой отнесены комитет по культуре (ранее находился в сфере ведения Веры Емельяновой), комитет по туризму (ранее отвечала Нинель Салагаева), комитеты по спорту и по молодежной политики (ранее их курировал Александр Серавин), комитета по охране объектов культурного наследия (прежде находился в сфере прямого ведения губернатора). Процесс перемен в органах региональной власти продолжается. Не далее как сегодня утром стало известно, что руководитель областного комитета юстиции Дмитрий Иванов покинул свой пост. Как не преминула между делом напомнить Псковская Лента Новостей, совсем недавно чиновник попал в неприятную ситуацию из-за неумения грамотно общаться с прессой, когда на обычный запрос на получение информации, он ушел в полное отрицание реальности, спрятавшись за типичной отпиской, характерной для чиновников прошлого. Отчего ПЛН, во-первых, пожелала господину Иванову научиться на ошибках и, во-вторых, выразила надежду на то, что преемник окажется более контактным для масс-медиа — вернее, преемница, врио председателя комитета назначена экс-первый заместитель начальника правового управления правительства области Марина Чамкина.

Напоследок коротко о региональных отделениях политических партий. «Единая Россия» проводит традиционную процедуру предварительного голосования по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Интересно, в Пскове, где предстоит доизбрать депутата гордумы по округу №5 вместо вернувшейся в Собрание Натальи Мельниковой заявились аж 9 человек, в том числе директор средней школы №5 Наталья Веселкова и экс-депутат гордумы Валерий Тюменцев.

На фото: участница праймериз - директор школы №5 города Пскова имени Марка Евтюхина Наталья Веселкова

Тем временем оппозиционные партии заняты своими делами. Коммунисты провели первомайские мероприятия — ожидаемо ничем не удивили. В ЛДПР размышляют над будущим — планам и задачам партии был посвящен большой федеральный форум, на котором побывал региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. А до этого он был активен на сессии областного Собрания, в ходе которой депутаты участвовали, можно сказать, в атаке на регоператора по обращению с бытовыми отходами. Судя по всему, дана отмашка на поиск потенциального сменщика, но вопрос пока не закрыт. Пожалуй, самое интересное в партийной жизни происходит сейчас при слиянии «Новых людей» и «Партии роста». На днях в Пскове свежеиспеченные однопартийцы поделили портфели.

На фото: руководители регионального отделения «Новых людей» Андрей Маковский (слева) и Игорь Романов

Как мы и прогнозировали, секретарем избран «ростовик» Игорь Романов (ранее этот пост занимала Тамара Новицкая). А председателем регионального отделения остался депутат областного Собрания от «Новых людей» Андрей Маковский. Соглашусь с теми, кто находит ситуацию в реготделении весьма двусмысленной. Однозначного ответа на вопросы, кто там главный и кому через пару лет может достаться партийный мандат депутата и штатное место в областном Собрании, пока нет. Так что продолжим наблюдать - и в рамках нашей программы, и на сайте ПЛН.

На этом всё. С Днем Победы вас! Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, kremlin.ru, социальные сети.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 87 человек
07.05.2024, 18:000 Прокурор области примет граждан в Гдове 07.05.2024, 17:570 Патриотическая акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в Пскове 07.05.2024, 17:560 Профсоюзы проводят анкетирование для расчета необходимого уровня МРОТ 07.05.2024, 17:550 Прививку от «малой чумы» в 2023 году сделали менее 100 псковичей
07.05.2024, 17:540 Серию публикаций о принимавших участие в Великой Отечественной войне сотрудниках продолжают в Псковском музее 07.05.2024, 17:520 Псковский «Кванториум» приглашает школьников на бесплатные смены и интенсивы  07.05.2024, 17:510 Под окнами ветеранов в Великих Луках дают концерты 07.05.2024, 17:480 Расписание пригородных поездов из Пскова и Дно изменят 8 и 13 мая
07.05.2024, 17:450 Игорь Иванов: Информационный прорыв произошел благодаря работникам сферы связи 07.05.2024, 17:450 Три новых объекта водоснабжения введут в эксплуатацию в Псковской области в этом году 07.05.2024, 17:400 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа. ВИДЕО 07.05.2024, 17:390 Псковский ветеран МВД научил будущих полицейских диагностировать личность человека
07.05.2024, 17:380 Вылет самолета в Сочи задерживается в Пскове 07.05.2024, 17:380 Директор псковской типографии награжден за вклад в издание книги о Великой Отечественной войне 07.05.2024, 17:270 Патриотические акции, тематические площадки и показ фильма организуют в Псковском музее 07.05.2024, 17:230 В склепе храма на Гремячей горе в Пскове обнаружили останки 10 человек
07.05.2024, 17:190 «Беседка»: «Арьергард» в авангарде. ВИДЕО 07.05.2024, 17:190 Сотрудники МЧС в Пскове соревновались в подъёме по штурмовой лестнице. ФОТО 07.05.2024, 17:170 Провалившегося в яму лося спасли в Псковской области 07.05.2024, 17:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 мая
07.05.2024, 16:500 СОБЫТИЕ: Великолукский механический завод — первопроходцы импортозамещения 07.05.2024, 16:460 «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове. ВИДЕО 07.05.2024, 16:450 Сергей Вострецов: Значение появления радио трудно переоценить 07.05.2024, 16:430 Уникальный склеп XVII века открыли в ходе раскопок на Гремячей горе в Пскове
07.05.2024, 16:320 Полиция ищет в Пскове очевидцев ДТП, в котором погиб подросток 07.05.2024, 16:260 Андрей Турчак пообщался на полигоне с псковскими десантниками-участниками СВО 07.05.2024, 16:250 Колесо обозрения в Пскове работает исправно - Ирина Иванова 07.05.2024, 16:160 15 лет исполняется реставрационной мастерской «Арьергард» в этом году
07.05.2024, 16:100 Михаил Ведерников: Радио является неотъемлемой частью жизни людей 07.05.2024, 16:090 «Дневной дозор»: голосование за тепло 07.05.2024, 15:500 Музей партизанской славы в Дедовичах — новая достопримечательность Псковской области 07.05.2024, 15:470 Александр Седунов: Инаугурация президента прошла торжественно
07.05.2024, 15:370 Новые «Барсики» могут появиться в Пскове 07.05.2024, 15:220 «Камаз» и Renault столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 07.05.2024, 15:212 Коммуникации фонтана у гостиницы «Рижской» в Пскове полностью утрачены - Ирина Иванова 07.05.2024, 15:160 Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков
07.05.2024, 15:100 Телефоны Псковского музея-заповедника могут работать с перебоями 7 и 8 мая 07.05.2024, 15:070 Александр Козловский: «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента 07.05.2024, 15:040 На территории Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - МЧС 07.05.2024, 14:530 Соревнования по пожарно-спасательному спорту проходят в Пскове. ФОТО
07.05.2024, 14:420 Три новые спортивные площадки могут появиться в Пскове 07.05.2024, 14:380 Андрей Турчак: «Единая Россия» была и остается партией президента 07.05.2024, 14:360 Дмитрий Петров: Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно 07.05.2024, 14:321 Аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 660 млн рублей
07.05.2024, 14:240 Александр Борисов: Президент продолжит работать на благо жителей и процветания страны 07.05.2024, 14:190 Негасимый огонь памяти: праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Пскове 07.05.2024, 14:130 Прощальный показ спектакля «Жанна» состоится в Псковском театре драмы 07.05.2024, 14:060 Два автомобиля получили повреждения в Пскове из-за неудачного разворота
07.05.2024, 14:030 Александр Котов о преобразовании пяти районов в округа и поддержке детей-сирот 07.05.2024, 14:000 Правительство России сложило полномочия 07.05.2024, 13:530 Мокрый снег ожидается в Псковской области в ночь на 8 мая 07.05.2024, 13:440 Выставку-дар открыли в Пушкинском заповеднике
07.05.2024, 13:420 Жители Запсковья и микрорайона Овсище голосовали за новые объекты благоустройства наиболее активно 07.05.2024, 13:413 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа 07.05.2024, 13:330 Наталья Иванова: Муниципальная реформа Плюсскому району необходима 07.05.2024, 13:250 Бесхозное строение сгорело в Бежаницком районе из-за неосторожного обращения с огнем
07.05.2024, 13:200 Александр Котов: За время управления страной Владимир Путин сумел решить огромное количество проблем 07.05.2024, 13:130 Реставрация танка может занять более двух лет - Александр Коновалов 07.05.2024, 13:071 Три мотоциклиста из Латвии столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 07.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове
07.05.2024, 12:540 Все вопросы населения в муниципальном округе будут решаться более оперативно - Михаил Шауркин 07.05.2024, 12:490 Псковские курсанты привели в порядок братское захоронение  07.05.2024, 12:460 Сергей Михеев: Преобразование районов в муниципальные округа - правильное решение 07.05.2024, 12:370 В России работодатели повысили уровень предлагаемых зарплат
07.05.2024, 12:282 Госмедиахолдинг Псковской области получил многомиллионые убытки 07.05.2024, 12:240 Муниципальная реформа даст сельским территориям возможность участвовать в нацпроектах - Юрий Семенов 07.05.2024, 12:110 Путин вступил в должность президента 07.05.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Арьергард» в авангарде
07.05.2024, 12:000 Детям-сиротам в Псковской области оплатят программу переподготовки и назначат пособие  07.05.2024, 11:560 Сломавших новую лавку на автостанции в Печорах подростков поймали полицейские 07.05.2024, 11:542 Алексей Севастьянов: Кроме громких лозунгов, аргументов против муниципальной реформы нет  07.05.2024, 11:510 Более 60% жителей СЗФО собираются пойти в отпуск в ближайшее время
07.05.2024, 11:500 Дмитрий Михайлов: КПРФ неоднократно высказывалась против муниципальной реформы  07.05.2024, 11:460 «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове 07.05.2024, 11:450 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот. ВИДЕО 07.05.2024, 11:410 Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru